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1 час назад

Грабители дважды пытались проникнуть к принцу Гарри и Меган

Мир24

Преступники дважды за 12 дней пытались проникнуть в особняк принца Гарри и его супруги Меган Маркл, передает The Sun.

Грабители дважды пытались проникнуть к принцу Гарри и Меган
Фото: Мир24Мир24

В первый раз злоумышленники пытались попасть в дом 19 мая. Затем сигнализация сработала 31 мая, за несколько часов до вылета супругов на юбилей Елизаветы II.

Принц Гарри и Меган Маркл переехали в Соединенные Штаты два года назад. Чтобы обеспечить себе безопасность, пара наняла телохранителя бывшего-президента Барака Обамы Кристофера Санчеса и экс-начальника службы безопасности Майкла Джексона Альберто Альвареса.

Истории,принц Гарри,Елизавета II,Майкл Джексон,Барак Обама,
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