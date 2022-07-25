Грабители дважды пытались проникнуть к принцу Гарри и Меган

Преступники дважды за 12 дней пытались проникнуть в особняк принца Гарри и его супруги Меган Маркл, передает The Sun.

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В первый раз злоумышленники пытались попасть в дом 19 мая. Затем сигнализация сработала 31 мая, за несколько часов до вылета супругов на юбилей Елизаветы II.