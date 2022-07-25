Грабители дважды пытались проникнуть к принцу Гарри и Меган

Преступники дважды за 12 дней пытались проникнуть в особняк принца Гарри и его супруги Меган Маркл, передает The Sun.
В первый раз злоумышленники пытались попасть в дом 19 мая. Затем сигнализация сработала 31 мая, за несколько часов до вылета супругов на юбилей Елизаветы II.
Принц Гарри и Меган Маркл переехали в Соединенные Штаты два года назад. Чтобы обеспечить себе безопасность, пара наняла телохранителя бывшего-президента Барака Обамы Кристофера Санчеса и экс-начальника службы безопасности Майкла Джексона Альберто Альвареса.