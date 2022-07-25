Находка археологов из Борнмутского университета показывает, что древние дети играли в лужах, оставленных гигантскими ленивцами, об этом сообщает Live Science со ссылкой на слова одного из исследователей Мэттью Беннетта.

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По его словам, ученым удалось обнаружить более 30 следов человека, которые пересекают тропу гигантских ленивцев Nothrotheriops. Они были оставлено между 23 тыс. и 11 тыс. лет назад.

Отпечатки не были достаточно точными, однако ученым удалось сравнить сохранившиеся следы с современными данными о росте людей в то время, чтобы определить возраст человека, оставившего отпечатки. Так, следы принадлежат детям в возрасте от 5 до 8 лет.

По словам Беннета, каждый из следов гигантского наземного ленивца имеет длину почти 40 см, и глубину до 3 см. Со временем тропа ленивцев превратилась в лужу, и вскоре была затоптана детьми ледникового периода.