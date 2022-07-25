Уборщик вернул потерянный кошелек и не взял награду

В Сингапуре уборщик станции метрополитена вернул мужчине кошелек с деньгами и документами и отказался от награды. Об этом сообщает Stomp.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

28-летний водитель из Бангладеш по имени Таджул забыл бумажник после обеденного перерыва. Мужчина остановился перекусить около одной из станций метро, потом взял телефон и сумку и поехал работать. Вскоре Таджул понял, что потерял кошелек и вернулся к станции, но там его уже не было.

В бумажнике хранились разрешение на работу, водительские права и банковская карта. Кроме того, там были еще и 450 сингапурских долларов (18,8 тысячи рублей) наличными, причем 300 из них мужчине выдал начальник на текущие расходы, а остальные Таджул взял взаймы у друга.

Водитель рассказал, что зарабатывает всего 1200 долларов (около 50 тысяч рублей) и разрыдался, когда понял, что потерял такую крупную сумму и документы. Однако вскоре выяснилось, что ценности были не украдены, а подобраны местным уборщиком. Чтобы вернуть забытый кошелек, он изучил документы, нашел название компании на разрешении на работу и связался с начальником Таджула.

На следующий день счастливый шофер вернулся на станцию и получил обратно потерянное в полной сохранности. Он хотел заплатить уборщику за его благородный поступок, но тот отказался. «Теперь я буду молиться о том, чтобы его жизнь была благословлена небесами», — сказал обрадованный Таджул, добавив, что так и не спросил, как зовут его благодетеля.