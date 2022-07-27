Органическое мороженое для собак выпустили в Испании

«У каждой из наших коров есть пространство, эквивалентное футбольному полю, чтобы свободно пастись. Иногда нас спрашивают, слушают ли наши коровы классическую музыку и есть ли у них автоматические чесалки. Ответ - нет. Почему? Ну, потому что им это не нужно. Наши коровы не живут в стрессе, и им не нужно больше звуков, чем чириканье птиц, чтобы развлечь себя. Кроме того, что может быть более расслабляющим, чем почесаться об одно из многочисленных деревьев на пастбище? Впрочем, иногда мы приглашаем музыкантов – сыграть для наших коров вживую.