Органическое мороженое для собак выпустили в Испании

Casa Grande de Xanceda, органическая ферма, расположенная в самом сердце провинции Ла-Корунья, Испания, выпустила линейку собачьего мороженого Canhelado («Канхеладо»), как символ солидарности с защитниками животных и брошенными питомцами, говорится на сайте производителя.
Canhelado представляет собой органический продукт, приготовленный из йогурта и безлактозного молока. Мороженое проверено и одобрено экспертами-диетологами для собак. На коробке указано рекомендуемое количество в зависимости от веса собаки. Упаковка из трех банок стоит 6 евро (прим.ред. 368 российских рублей). Суммы, вырученные от продажи, перечислят зоозащитным организациям.
Также в августе в рамках распродажи на ферме запланировать «День собак». Владельцы животных могут вместе с ними посетить ферму в качестве гостей, угостить своих любимцев полезным мороженым и собачьими йогуртами (тоже фермерского производства), пообщаться в кругу единомышленников.
Главная цель мероприятия – привлечь внимание общественности к проблеме, так называемых, «черных разведенцев», безответственных дельцов, наживающихся на щенках и часто содержащих домашних животных в плохих условиях.
Главный герой «Канхеладо» - собака Малибу, которую зоозащитники спасли из покинутого дома. Бывшие хозяева уехали и бросили питомца взаперти. Теперь Малибу живет на ферме и работает «учителем» - посещает школы с авторской образовательной программой, подготовленной зоозащитниками. Цель программы в том, чтобы информировать детей об ответственном владении животными и поощрять усыновление, а не покупку, сделать видимой огромную работу, проводимую приютами и зоозащитниками.
Что касается КРС, то коровам отведено 200 га для выпаса, при выращивании кормовых трав фермеры не применяют пестициды и удобрения.
«У каждой из наших коров есть пространство, эквивалентное футбольному полю, чтобы свободно пастись. Иногда нас спрашивают, слушают ли наши коровы классическую музыку и есть ли у них автоматические чесалки. Ответ - нет. Почему? Ну, потому что им это не нужно. Наши коровы не живут в стрессе, и им не нужно больше звуков, чем чириканье птиц, чтобы развлечь себя. Кроме того, что может быть более расслабляющим, чем почесаться об одно из многочисленных деревьев на пастбище? Впрочем, иногда мы приглашаем музыкантов – сыграть для наших коров вживую.
Мы уважаем естественные циклы и сухостойные периоды (когда коровы не дают молока), а также право животных наслаждаться свободой на природе. Но не думайте, что коровы одни! За их безопасностью следит целая свита телохранителей: семь отважных мастифов и два внимательных ослика, потому что одно время у нас была огромная проблема с нападениями волков.
Хочется отметить, что мы не увеличиваем производство молока искусственно с помощью пищевых усилителей (для большего потребления корма) или гормонов. Наши коровы дают в среднем 20 литров в день, что вдвое меньше, чем в промышленном производстве. Но мы не гонимся за объемом, важнее качество и благополучие животных.
Качество молока во многом зависит от того, что ест корова. Семьдесят килограммов (да, да, семьдесят!!) еды, которую наши коровы потребляют ежедневно, производится органическим образом без обработки пестицидами, гербицидами или любым другим химическим продуктом.
Плодородие почв достигается за счет внесения компоста с нашей же фермы. Мы стараемся обеспечить коров своими кормами и каждый год, помимо трав, выращиваем около 40 гектаров органической кукурузы, которую затем силосуем, чтобы использовать в течение всего года.
У каждой коровы на ноге имеется цифровой браслет, который через Wi-Fi подключается к компьютерам в доильном зале. Этот микрочип используется для контроля того, сколько литров дает корова, но что еще более важно, он имеет встроенный счетчик шагов.
С помощью шагомера проще контролировать здоровье животных. Таким образом, если мы регистрируем уменьшение расстояния, пройденного коровой по отношению к ее обычной активности, это может означать, что она больна или хромает, а если идет вспышка активности, возможно, на пастбище проникли волки. В заключение стоит добавить, что наши очень счастливые коровы живут в два раза больше, нежели в промышленном производстве»,
– рассказывают организаторы фермы на сайте.