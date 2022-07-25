Дроздов рассказал, почему люди так любят кошек

Известный телеведущий и самый популярный ученый-зоолог Николай Дроздов, ставший спикером на фестивале VK-fest рассказал, почему, на его взгляд, люди так сильно любят кошек.
«Почему любят котиков? Я тоже люблю. Это уникальное животное. Они думают, что мы какие-то странные, чего-то суетимся. Любовь к животным безусловная», — ответил на вопрос гостей фестиваля Дроздов.
Слова ученого и бессменного ведущего программы "В мире животных" приводит издание Комсомольская правда.
Ранее Рамблер рассказывал, как Николай Дроздов потерял сознание во время съемок.