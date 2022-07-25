Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+32° в 
USD 57.78EUR 58.67
Войти в почту
1 час назад

Дроздов рассказал, почему люди так любят кошек

Мира Маркина

Известный телеведущий и самый популярный ученый-зоолог Николай Дроздов, ставший спикером на фестивале VK-fest рассказал, почему, на его взгляд, люди так сильно любят кошек.

Дроздов рассказал, почему люди так любят кошек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Почему любят котиков? Я тоже люблю. Это уникальное животное. Они думают, что мы какие-то странные, чего-то суетимся. Любовь к животным безусловная», — ответил на вопрос гостей фестиваля Дроздов.

Слова ученого и бессменного ведущего программы "В мире животных" приводит издание Комсомольская правда.

Ранее Рамблер рассказывал, как Николай Дроздов потерял сознание во время съемок.

Истории,Николай Дроздов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители