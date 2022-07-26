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2 часа назад

Раскрыта судьба немецких военнопленных и построенных ими московских кварталов

Мослентаиещё 2

Историк Олег Фочкин в беседе с «Мослентой» раскрыл судьбу немецких военнопленных и построенных их руками московских домов.

Раскрыта судьба немецких военнопленных
Фото: МослентаМослента

По словам специалиста, один из таких кварталов сохранился по сей день — «Немецкая слобода» на Октябрьском поле. В свое время он строился как офицерский городок. У квартала есть несколько двойников в Подмосковье. Еще одна такая «Немецкая слобода» была построена даже в Восточной Германии — в отстраивавшемся после войны Дрездене, разрушенном ковровыми бомбардировками авиации союзников, добавил историк.

«Еще в начале 2000-х в Москве оставалось несколько кварталов, построенных пленными немцами. Сегодня большинство из них снесены, а на их месте выстроены новые жилые дома, уже многоэтажные. Тем больший интерес вызывает "Немецкая слобода"»,

— отметил собеседник.

По воспоминаниям старожилов, после того как военнопленные немцы закончили строить квартал, им выдали новую одежду: брюки, белые рубашки, куртки. И после торжественной церемонии отправили в Германию.

Ранее риелторы назвали главные минусы покупки жилья в сталинских домах, построенных в 1933-1961 годах.

Истории,Олег Фочкин,
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