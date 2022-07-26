Раскрыта судьба немецких военнопленных

По словам специалиста, один из таких кварталов сохранился по сей день — «Немецкая слобода» на Октябрьском поле. В свое время он строился как офицерский городок. У квартала есть несколько двойников в Подмосковье. Еще одна такая «Немецкая слобода» была построена даже в Восточной Германии — в отстраивавшемся после войны Дрездене, разрушенном ковровыми бомбардировками авиации союзников, добавил историк.