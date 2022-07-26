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44 минуты назад

Сибирячка отсудила у кафе деньги за мокрый пол

Vse42.ru

В Красноярске женщина упала в кафе из-за того, что там был мокрый пол, и повредила руку. За это она отсудила компенсацию.

Сибирячка отсудила у кафе деньги за мокрый пол
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Как стало известно, женщина пришла в кафе и упала, а в момент падения ударилась рукой о спинку стула, который стоял рядом. Это произошло из-за того, что полы в заведении были мокрыми, а какие-либо таблички, указывающие на это, отсутствовали.

В медучреждении зафиксировали травмы, полученные женщиной. При этом в добровольном порядке администрация кафе урегулировать спор отказалась. Информация дошла до Роспотребнадзора, и специалисты помогли пострадавшей составить исковое заявление в суд.

В результате суд вынес решение в пользу женщины, оштрафовав компанию на 2 500 рублей, а также присудив пострадавшей компенсацию вреда в размере 5 000 рублей, сообщает Newslab.

Истории,Роспотребнадзор,
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