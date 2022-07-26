Почему китайцы не помогают пострадавшим

Если вы окажетесь в Китае и станете свидетелем чрезвычайной ситуации, то заметите одну странность: китайцы не помогают пострадавшим. Если они становятся свидетелями ДТП, то равнодушно пройдут мимо и не будут оказывать первую помощь. Эту особенность можно встретить только в Китае и есть несколько версий, объясняющих такое поведение. О них — в материале “Рамблера”.

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Обвинения и плата за лечение

Одна из версий, объясняющих, почему в Китае не помогают пострадавшим, гласит, что это связано с бюрократическими тонкостями в стране. Дело в том, что пострадавший может потребовать денежную компенсацию через суд от человека, который ему помог. Это объясняется тем, что он либо совершает неправильные действия, либо причастен к совершению происшествия.

Также в Китае существует такое правило, что медицинские услуги оплачивает тот человек, который вызвал помощь. Поэтому, никто не хочет брать на себя ответственность в виде денежной компенсации или оплаты медицинских услуг.

Именно поэтому молодым людям-иностранцам, приезжающим в Китай на стажировку или на учебу, рекомендуют ходить по два человека. Чтобы если что-то случилось, один помог другому или вызвал медицинскую помощь.

Философия Дао

Китайцы придерживаются определенной жизненной философии, которая помогает им определить, как стоит поступить в той или иной ситуации. Они верят, что у каждого человека есть свой путь (Дао), который он должен пройти. Это касается нравственного и социального поведения. Таким образом, если с кем-то произошло чрезвычайное происшествие, значит это его путь или карма, за которую он должен быть в ответе.