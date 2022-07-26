Почему в Австралии ненавидят сорок

Чаще всего об Австралии говорят как о месте, где почти любой представитель местной фауны не прочь покуситься на вашу жизнь. Например, вы наверняка не понравитесь крохотной и смертоносной сколопендре, кенгуру в дурном настроении или… сороке. Почему австралийцы паникуют, видя этих птиц, расскажет “Рамблер”.

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В августе 2021 года в австралийском Брисбене произошла настоящая трагедия. В парке Глиндманн женщина гуляла вместе маленькой дочерью. Мать держала девочку на руках, когда на нее напала разъяренная сорока. Пытаясь спасти дочь, женщина неловко увернулась, споткнулась и упала на землю. Падение оказалось роковым для ребенка: он скончался в больнице от полученной травмы головы.

За два года до этого в СМИ обсуждали гибель 76-летнего велосипедиста, жителя города Вуллонгонг (штат Южный Уэльс). На него также напала сорока, мужчина, уворачиваясь, съехал с тропы и врезался в забор. Из-за серьезной черепно-мозговой травмы его жизнь оборвалась.

Агрессивные сороки ежегодно ослепляют младенцев, сидящих в колясках, пробивают головы журналистам клювом и царапают когтями прохожих. Они нападают как на мирно стоящих людей, так и на передвигающихся на двухколесном транспорте. Такое поведение птицы демонстрируют в период с июля по декабрь. Самое опасное, “пиковое” время – сентябрь. У такой безжалостной агрессии есть причина: это не птичье помешательство, а стремление самцов сорок защитить родившихся птенцов.