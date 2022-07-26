У берегов Сочи обнаружили редкого морского крота

Ученые обнаружили близ берегов Сочи редкий вид представителя десятиногих раков — морского крота. Как уточняет KP.RU, редкого морского обитателя нашли на глубине 49 метров в районе Адлера. Специалисты указывают, что морской крот, которого также называют упогеби, перестал водиться в этих краях с конца 80-х годов прошлого века.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В беседе с изданием ихтиолог ЮНЦ РАН Глеб Гуськов отметил, что данный вид можно встретить у восточного побережья Атлантики от Англии до Португалии, включая Средиземное, Адриатическое, Эгейское, Черное и Азовское моря.

«В Черном море встречается от Дуная на западе до Керченского пролива и далее в Азовском море. У берегов Кавказского побережья, в том числе в районе Сочи, морской крот встречался в 1960-х годах, но уже с конца 80-х годов ХХ века отмечено значительное сокращение его численности»,

— добавил собеседник издания.

Издание подчеркивает, что морской крот — редкий, но типичный вид для Черного моря и Керченского пролива. Известно, что он занесен в Красные книги Республики Крым и Севастополя. Согласно данным ученых, упогеби обитает на рыхлых грунтах прибрежной зоны.