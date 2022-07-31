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1 час назад

Почему после ядерных катастроф выращивают подсолнухи

Мария Каткова

После техногенных катастроф в местах, где случилось непоправимое происшествие, высаживают подсолнухи, вот только семечки из них есть не рекомендуется, так как почва, где они растут, отравлена радиацией. Например поля подсолнухов есть недалеко от Чернобыльской АЭС. О том, зачем они там нужны — в материале “Рамблера”.

Почему после ядерных катастроф выращивают подсолнухи
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Опыт Чернобыля

В 1991 году ученые высадили подсолнухи в одном километре от самой АЭС после того, как реактор накрыли куполом. В рамках эксперимента ученые подождали, пока растения вырастут, а потом измерили концентрацию радиоактивных веществ в почве. Как и другие исследователи, они пытались восстановить флору и фауну региона после экологической катастрофы.

Ученым удалось выяснить, что подсолнухи перерабатывают радиоактивные вещества и накапливают их в себе, поэтому первые растения были приравнены к радиационным отходам. Однако когда масштабы посевной подсолнухов росли, ученые поняли, что Стронций-90 заменял растениям кальций, а Цезий-137 стал для цветов, как калий. Подсолнухи оказались способны перерабатывать радиоактивные вещества в свою пользу, и ученые уже надеялись на то, что смогут очистить загрязненную ядерными отходами территорию. Однако появились новые исследования и данные.

Опыт Японии

Похожий эксперимент решили повторить в Японии, чтобы понять, действительно ли подсолнухи очищают почву от радиации. Сначала исследования давали положительный эффект, но потом ученые поняли, что подсолнухи больше не способны впитывать радиоактивные вещества.

Все дело в том, что корни растений растут очень глубоко, поэтому могут влиять только на нижние слои почвы. Корни подсолнухов растут на метр под землей, а загрязненные слои почвы выше остаются. Именно поэтому подсолнухи со временем очищают нижний слой почвы, а потом перестают работать.

Ученые пытались найти альтернативу подсолнухам, но не смогли. Аналогичных растений с менее развитой корневой системой не существует, поэтому самым эффективным способом избавления от радиации остается снятие почвы.

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