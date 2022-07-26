Найдена мозаика с изображением 12 подвигов Геракла

Во время раскопок в античном городе Сиедра археологи обнаружили огромную мозаику, изображающую 12 подвигов Геракла. Ее площадь составила около 164 квадратных метров, сообщает Arkeo News.
Сиедра расположена на территории современной Турции, неподалеку от Аланьи. Это был портовый город на границе двух исторических областей Памфилии и Киликии. Первое упоминание в летописях относится к середине первого века до нашей эры.
Мозаика с Гераклом сохранилась на полу римской бани. Специалисты обнаружили ее еще в 2019 году, но осмотр продвигался медленно, чтобы не навредить хрупкому покрытию.
Ученые отметили, что мозаика является «уникальной». Фигуры людей выполнены в натуральную величину. Длина картины превышает 21 метр, а ширина достигает почти 8 метров.
Картины отличаются хорошей сохранностью. Их покрыли слоем почвы, чтобы уберечь от негативного воздействия внешней среды. Археологи планируют в дальнейшем вернуться к изучению художественного объекта.
Геракл – один из самых известных персонажей греческой мифологии. Описание его подвигов занимает очень важное место в античной культуре.