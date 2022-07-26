Найдена мозаика с изображением 12 подвигов Геракла

Во время раскопок в античном городе Сиедра археологи обнаружили огромную мозаику, изображающую 12 подвигов Геракла. Ее площадь составила около 164 квадратных метров, сообщает Arkeo News.

Фото: Мир24 Мир24

Сиедра расположена на территории современной Турции, неподалеку от Аланьи. Это был портовый город на границе двух исторических областей Памфилии и Киликии. Первое упоминание в летописях относится к середине первого века до нашей эры.

Мозаика с Гераклом сохранилась на полу римской бани. Специалисты обнаружили ее еще в 2019 году, но осмотр продвигался медленно, чтобы не навредить хрупкому покрытию.

Ученые отметили, что мозаика является «уникальной». Фигуры людей выполнены в натуральную величину. Длина картины превышает 21 метр, а ширина достигает почти 8 метров.

Картины отличаются хорошей сохранностью. Их покрыли слоем почвы, чтобы уберечь от негативного воздействия внешней среды. Археологи планируют в дальнейшем вернуться к изучению художественного объекта.