День Крещения Руси: дата, суть и краткая история

Крещение Руси — эпохальное событие в истории страны, которое на много веков определило вектор ее развития. «Рамблер» рассказывает, как христианство распространялось на Руси, какую роль сыграл князь Владимир и когда этот праздник стал не только церковным, но и официальным.

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Официальный праздник

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День памяти равноапостольного князя Владимира, того самого, при котором произошло крещение Руси, русская православная церковь всегда отмечала 28 июля (15 июля по старому стилю). С 2008 года Архиерейский Собор Русской православной церкви постановил совершать богослужение в этот день по уставу великого праздника, а также предложил включить день святого князя Владимира в число государственных памятных дат в России, Белоруссии и на Украине. В том же 2008 году День крещения Киевской Руси — Украины стал официальном государственным праздником. А в России официальный статус День крещения Руси приобрел в 2010 году, благодаря соответствующему указу президента.

В каком году произошло крещение Руси

На самом деле христианство пришло на Русь задолго до 988 года, который принято считать точкой отсчета. Считается, что одним из первых проповедников христианства на Руси был Андрей Первозванный, а первые христианские общины появились на территории Крымского полуострова в древнем Боспоре. В IV веке здесь была уже достаточно крупная община. А самая древняя из известных православных церквей — церковь Ионна Предтечи — построена в VI веке на территории Керчи. Когда-то здесь располагался древний город Фанагория, столица азиатской части Боспорского царства. Кстати, этот город был больше Херсонеса Таврического. И здесь же в 2019 году были сделаны удивительные находки во время раскопок — фрагменты мраморного престола и купель для крещения. Эти находки указывают на то, что христианство уже распространялось на Руси за несколько веков.

Фотиево крещение

Его еще называют Аскольдовым, так как тогда были крещены киевские князья Аскольд и Дир, а с ними бояре и некоторое количество простых людей. В 860 году русы напали на Константинополь, и тогда Константинопольский патриарх Фотий I направил в Киев миссионеров. Византия стремилась обратить в христианство как можно больше воинственных народов, поклоняющихся языческим богам.

Первой правительницей Руси, принявшей христианство, была княгиня Ольга, она прибыла в Константинополь в 957 году и хотела заключить взаимовыгодный договор, добиваясь признания Киевской Руси как равного государства. Но дальше крещения дело не зашло. Тогда она вернулась в Киев и пригласила немецких священников, Византия поняла, что упускает шанс распространить свое влияние, и пошло на заключение союза с Ольгой.

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Князь Владимир был внуком легендарной княгини Ольги и сыном князя Святослава и вещей девы Малуши, о которой известно, что христианство она приняла вместе с княгиней Ольгой в Константинополе. Великим князем Владимир стал в 17 лет, но первые шесть лет его правления прошли в бесконечных походах. После одного из таких походов Владимир решил принести человеческую жертву языческим богам, выбор пал на юношу Иоанна, который был христианином. За него вступился его отец Феодор, который осудил язычество и идолопоклонство, но толпа его буквально растерзала. Феодор и Иоанн стали одними из первых мучеников, пострадавших за веру.

Испытание вер

В Повести временных лет рассказывается об испытании вер, то есть выборе религии. Начиная с 986 года к Владимиру приходили проповедники, рассказывающие о своей вере. Первыми перед великим князем предстали волжские булгары, которые исповедовали ислам. Из школьных учеников многие помнят фразу: «На Руси есть веселие пити, не можем без того жити» — так ответил Владимир посланцам, когда узнал, что ислам запрещает употребление спиртных напитков.

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Следующими приходили немцы (то есть иностранцы) от папы Римского, но и они отправились восвояси: «Идите, откуда пришли, ибо и отцы наши не приняли этого». После них пришли хазарские иудеи, но Владимир помнил, как хазар разбил его отец Святослав, и на вопрос великого князя о том, где же их земля, те ему ответили, что они рассеяны по миру, а своей земли у них нет. Для Владимира это стало поводом отказаться от иудаизма. Последним на Руси оказался представитель византийской церкви, который произвел большое впечатления на князя Владимира. Тем не менее великий князь не стал торопиться с окончательным выбором и разослал гонцов, которые должны были сами посмотреть, как живут и те, и другие, поучаствовать в богослужениях и все в подробностях рассказать по возвращении домой.

Когда посланцы вернулись, князь Владимир принял решение креститься от Константинопольской церкви. Тогда в Киев прибыли представители духовенства из Константинополя, которые и осуществили крещение киевлян в водах Днепра.

Еще одна версия

Некоторые исследователи полагают, что сам Владимир крестился раньше. В 987 году императоры Василий и Константин договариваются с князем Владимиром о военном союзе, чтобы совместными усилиями подавить мятеж военачальника Варды Фоки. Тогда Владимир поставил условие: за свою помощь он просил руки царевны Анны — сестры обоих императоров. С дипломатической точки зрения это было довольно унизительное требование. Но Владимир продемонстрировал всю серьезность своих намерений, когда захватил Корсунь. Императорам ничего не оставалось, как согласиться, но Владимир должен был креститься. Это и произошло. А Корсунь он вернул в качестве выкупа за невесту.

Интересно, что в византийских источниках не так много упоминаний о крещении Руси в 988 году как о знаковом событии, можно сказать, оно прошло незамеченным. Но историки полагают, что причиной тому то, что в Византии считалось, что христианство на Руси появилось много раньше. Например, княгиня Ольга — бабушка Владимира — приняла христианство в 957 году.

Что было дальше

Крещение Руси произошло до официального раскола христианства в 1054 году на Западное и Восточное, но разногласия уже накопились и раскол был неизбежен. Киевская Русь выбрала свой путь на многие столетия вперед. С приходом христианства начала развиваться архитектура, живопись, получила все больше распространение кириллическая письменность. Тем не менее в течение долгих лет сохранялось двоеверие, не все с легкостью отказывались от язычества и принимали христианство. А некоторые языческие традиции и вовсе смешались с христианскими и дожили до наших дней.

Так, в 1024 году произошло восстание волхвов в Суздальской Руси, которое жестоко подавил Ярослав Мудрый.

Празднование крещения Руси

Первое официальное празднование крещения Руси прошло в 1888 году. Этому немало поспособствовал обер-прокурор Святейшего Синода Константин Победоносцев. Накануне важной даты в Киеве был заложен Владимирский собор, установлен памятник Богдану Хмельницкому.

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