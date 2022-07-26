В Англии прошел чемпионат по собачьему серфингу

В Англии прошел ежегодный чемпионат по собачьему серфингу, пишет Independent. Питомцы и их хозяева со всей Британии приехали в графство Дорсет, чтобы принять участие в необычном соревновании - собачьем серфинге.

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Это больше развлекательное мероприятие, на которое люди одевают себя и собак в яркие костюмы и участвуют в заплыве.

По правилам конкурса, хозяин должен посадить себя и свою собаку на серф и прийти первым к финишу, гребя веслом. При этом нужно следить, чтобы животное не сорвалось в воду - без него плыть запрещается.

Так как состязание проходит рядом с берегом, то организаторы уверяют, что питомцам не грозит опасность.