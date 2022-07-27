Пенсионерку госпитализировали после укуса змеи в Подмосковье. Об этом сообщают «Известия».

Фото: Мослента Мослента

По данным источника, 73-летняя женщина столкнулась с пресмыкающимся во время отдыха на участке своей подруги в поселке Запрудня. После укуса пострадавшую доставили в медучреждение в тяжелом состоянии.