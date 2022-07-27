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1 час назад

Пенсионерку госпитализировали после укуса змеи в Подмосковье

Мослентаиещё 5

Пенсионерку госпитализировали после укуса змеи в Подмосковье. Об этом сообщают «Известия».

Пенсионерку госпитализировали после укуса змеи
Фото: МослентаМослента

По данным источника, 73-летняя женщина столкнулась с пресмыкающимся во время отдыха на участке своей подруги в поселке Запрудня. После укуса пострадавшую доставили в медучреждение в тяжелом состоянии.

Ранее в «Мосприроде» жителям столицы дали инструкцию на случай укуса змеи. По словам экспертов, в первую очередь не следует приближаться или трогать змею, а также делать резких движений, находясь рядом с пресмыкающимся.

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