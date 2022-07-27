Кто придумал гамбургер и почему у него российские корни

Гамбургер или просто бургер давно стал самым популярным блюдом мегаполиса, где всем вечно некогда, а есть хочется и желательно повкуснее. Но сам он появился очень давно и, возможно к удивлению многих, никакого отношения к покинувшему Россию Макдоналдсу не имеет. Более того, просторы нашей страны гораздо более глубоко связаны с гамбургером, чем прерии Америки. 27 июля, в День гамбургера, самое время об этом вспомнить.

Фото: ГлагоL ГлагоL

Признают это и в самих США, причем, к их чести, чуть ли не единственные, кто говорит, что бургер имеет более глубокие корни, чем история их государства. Правда, знают об этом только специалисты. Остальные уверены, что это американское изобретение. Это верно в той части, что гамбургер в современном, маркетинговом, виде действительно появился там, а 27 июля 1900 года датский эмигрант Луис Лассен получил на него патент. Этот день и взяли за основу для неофициального праздника оригинального бутерброда.

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Отличие гамбургера от простого сендвича, что он готовится из мяса говядины, а не колбасы или еще чего-то в этом духе. Считается, что первыми прообраз гамбургера изобрели степные азиатские народы. Американцы называют монголов, поскольку они наиболее знамениты и указывают дату – примерно 800 лет назад.

Но кочевники также и тюрки, к которым, между прочим, относятся и гунны (хунну), которые покорили Европу задолго до появления на исторической сцене монголов. Главное – это еда кочевников. Во время долгих переходов у них не было возможности готовить «стационарные» блюда, поэтому кухня в основном состоит из продуктов длительного хранения.

К таковым относится и вяленое мясо. Кочевники срезали тонкие его пласты, кто конину, кто говядину, и клали под седло. Во время скачки оно отбивалось и вялилось под воздействием тепла лошади. Получался своеобразный бифштекс, а он, как известно, и есть основа любого бургера.

Но вот Европа узнала о нем, похоже, действительно через монголов и народов, входивших в их империю. На этот счет существуют две версии. По одной из них рецепт такого бифштекса привезли в Гамбург русские купцы. Это вполне вероятно, достаточно вспомнить, что Новгород Великий вместе с Гамбургом входили в Ганзейский союз. По другой – его узнал немецкий торговец уже в XIX веке во время путешествия в Азию.

Как бы то ни было, но в этом торговом городе вскоре появился «гамбургский стейк», который по своим свойствам напоминал монгольский. Поскольку долго скакать на лошади с куском мяса под задом там не собирались, то несколько изменили рецепт. Его стали готовить из рубленного тяпками мяса, а затем полученный фарш обжаривали в панировочных сухарях.

Вместе с немецкими эмигрантами гамбургский стейк попадает и в Америку, причем довольно рано. Во всяком случае известно, что в 1834 году в Нью-Йорке уже продавали некий бутерброд с бифштексом, где хлеб был с двух сторон и назывался он именно «гамбургер». Есть упоминание о гамбургском стейке в газете «Вечерний Бостон» в 1884 году.

Датчанин Луис Лессинг наверняка хорошо знал, что такое гамбургский стейк – эта страна ближайшая соседка Гамбурга. Поэтому сам он ничего особенного не изобретал, но усовершенствовал старинный бутерброд. Лессинг в разрезанною круглую булочку к котлете добавил соус и листик салата. И продал его как «гамбургер» — в переводе с немецкого «из Гамбурга».

Произошло это в городе Нью-Хейвен, где жил Лессинг. Но его продукт стал широко известен в 1904 году, когда им стали кормить посетителей Всемирной выставки в Сент-Луисе. Популярность блюда начала стремительно расти. Но во время Первой мировой войны, на волне отмены немецкой культуры, гамбургеры некоторое время называли «солсбери стейк». Но название не прижилось и вернулись к привычному.

В 1916 году Уолтер Андерсон открывает первое кафе, где подавали исключительно бургеры, которая потом перерастет в целую сеть. Соленые огурцы в гамбургер впервые добавит именно Андерсон. Он и его партнер Эдгар Инграм максимально стандартизировали все процессы, что привело к удешевлению продукта и невероятному росту его популярности.

Знаменитый у нас «Макдоналдс» Патрик Макдональд откроет только в 1937 году в Калифорнии. Но именно он станет символом гамбургера, а заодно и всей Америки. Связано это с тем, что сеть первой начнет открывать свои закусочные по всему миру и знакомить планету с американским фаст-фудом.