Выставка недоношенных детей: для чего она была нужна

В начале XX века к проблеме преждевременного рождения детей относились совсем иначе. Недоношенных младенцев практически сразу списывали со счетов. Больничный персонал толком и не пытался им помочь, а аргументами были самые разные причины: от религиозных до экономических. Матерям, родившим раньше срока малыша весом около 500 грамм или даже меньше, могли открыто заявить что-то вроде "Родите другого, что ж теперь". Однако во Франции нашелся человек, который активно старался решить эту проблему и изобрел кювез (инкубатор), который должен был помочь младенцам выжить и нормально развиваться. Этим человеком был доктор Александр Лайон. Его изобретение выглядело как небольшой шкаф, в который подавался чистый и теплый воздух для ребенка, находящегося внутри. Считалось, что это повысит шансы на жизнь совсем неокрепшего миниатюрного младенца, ведь его организму больше не придется тратить необходимые для других задач силы на поддержание температуры тела.

Фото: New York Public Library New York Public Library

Лайон изобрел инкубатор еще в конце XIX века, однако долгое время он не понимал, как внедрить его в медучреждения, ведь там изобретение никого не интересовало. Предприняв многочисленные и бесполезные попытки достучаться до врачей и властей, Лайон решил показывать кювезы на выставках и ярмарках. Сначала эффекта никакого не было, ведь обычный с виду шкаф со стеклянными дверцами не цеплял ничей взгляд и не привлекал внимание. Тогда доктор решил, что ситуацию спасут сами дети. Забрать из больницы недоношенных малышей не стало проблемой – персонал лишь обрадовался, что может переложить на кого-то ответственность за тех, в чью выживаемость никто и не верил.

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Когда на выставке в инкубаторах Лайона появились дети, дела пошли гораздо активнее, от желающих взглянуть практически не было отбоя. И тогда же случилась судьбоносная встреча – несколько кювезов решил купить Мартин Кауни, американский врач польского происхождения. Никто не видел его медицинского образования и многие считали его самозванцем, однако немного позже он кардинально перевернул представления мира о недоношенных младенцах и о себе самом.

University of Washington Libraries

Кауни отвез изобретения Лайона в США и открыл полноценную выставку недоношенных детей на Кони-Айленде. Он находил "безнадежных" недоношенных младенцев и помещал их в инкубаторы Лайона, при этом пуская посетителей наблюдать за этим. Стоимость входа составляла 25 центов. Кауни нанял кормилиц и медсестер, которые ухаживали за детьми круглосуточно. Их общими стараниями, в выставочном зале с детьми дела с гигиеной и чистотой обстояли гораздо лучше, чем во многих больница и роддомах. Содержание одного ребенка обходилось врачу в 15 долларов в сутки (по нынешним временам это около 400 долларов). Взимая цену за входной билет, Кауни совсем ничего с этого не имел для личного обогащения.

Выставка пользовалась колоссальным спросом и проработала в итоге более 30 лет. Несмотря на такую популярность дела, отношение к врачу было слишком противоречивым. Большинство занимались его активной травлей – газеты писали, что он таким жестоким способом делает бизнес. Мартин не обращал внимание на многочисленные оскорбительные высказывания в его адрес, а просто продолжал делать свое дело.

За время работы этой выставки Мартин Кауни, его команда и изобретение Лайона спасли около 7 тысяч детей. Выживаемость среди недоношенных выросла с 15 до 85 процентов. И лишь спустя много лет работы выставки, когда в одном из американских медучреждений появилось полноценное отделение для недоношенных, Мартин закрыл выставку, заявив, что теперь его миссия выполнена.