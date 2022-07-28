На Луне нашли пригодные для жизни пещеры

Ученые назвали наиболее подходящие места для будущих баз на Луне. Это затененные ямы и пещеры с умеренной температурой, сообщает Geophysical Research Letters.

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Известно, что поверхность Луны раскаляется до 120 градусов и остывает до -170 градусов Цельсия. Но в пещерах, согласно расчетам ученых, царит пригодная для жизни температура – примерно 17 градусов Цельсия.

Данные удалось получить благодаря орбитальному аппарату, который вращается вокруг Луны уже 11 лет. Ученые отметили, что пещеры могут выполнять и другие важные функции – защищать будущих астронавтов от солнечной радиации, космических лучей и небольших метеоритов.

«Люди эволюционировали, живя в пещерах, и в пещеры мы можем вернуться, когда будем жить на Луне»,

– отметил профессор планетологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дэвид Пейдж.

Пещеры на Луне были обнаружены в 2009 году. С тех пор исследователи открыли около 200 таких образований. 16 из них, вероятно, являются разрушенными лавовыми трубами – длинными полыми туннелями.

В рамках нового исследования эксперты рассмотрели пещеру глубиной около 100 метров. По ширине и длине она напоминала футбольное поле. Пещера располагается в Море спокойствия (где люди впервые высадились на Луну в 1969 году).

Ученые применили компьютерное моделирование, чтобы проанализировать тепловые свойства породы и лунной пыли, а также составить график температур в яме за определенный период. Результаты показали, что на протяжении лунного дня температура только незначительно колеблется (в пределах одного градуса Цельсия), а в местах, куда не падают солнечные лучи, держится на отметке в 17 градусов.