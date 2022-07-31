Как двойники интернет-магазинов "разводят" людей

С каждым годом интернет-мошенники становятся все более изобретательны. И даже несмотря на то, что многие схемы злоумышленников уже давно раскрыты, люди продолжают попадаться на их уловки.

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Одна из самых популярных схем "развода" – двойники интернет-магазинов. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Как правило, псевдо-магазины должны насторожить покупателя с самого начала, ведь цены на товары в них на порядок ниже, чем в других магазинах. К примеру, если в большинстве торговых точек телефон стоит 65 тысяч рублей, то в магазинах мошенников тот же новый смартфон может стоить 35 тысяч.

В надежде сэкономить многие люди не придают значения такой внушительной разнице, и очень зря. После выбора необходимого товара на экране появляется поле, в котором нужно ввести банковские данные и оставить электронную почту для отправки чека.

Сразу же после этого все пароли от счета жертвы оказываются у злоумышленников, а адрес электронной почты используется для последующей спам-рассылки.

Чтобы не попасть на удочку мошенников, изучите доменное имя сайта. Нередко фишинговые сайты заменяют буквы похожими символами. К примеру вместо буквы o может использоваться 0. Кроме того, можно проверить дату регистрация домена с помощью Whois-сервиса. Если сайт был зарегистрирован несколько недель назад, доверять ему не стоит.