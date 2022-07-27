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1 час назад

Почему в Швейцарии нельзя спускать воду в туалете

Мира Маркина

Швейцария — безумно богатая страна, поэтому местные власти делают все (ну или почти все), чтобы соответствовать этому статусу. Однако некоторые ее законы, созданные для повышения комфорта жителей, повергают в шок туристов. Рассказываем об одном из них, в материале «Рамблера».

Почему в Швейцарии нельзя спускать воду в туалете
Фото: AdobeStock AdobeStock

В Швейцарии нельзя смывать в туалете и пользоваться душем — каждый день после 22:00. Такой закон ввели для того, чтобы бороться с повышенной шумностью в ночное время. Распространяется запрет только на многоквартирные дома и влечет за собой серьезные последствия.

Так, если соседи пожалуются на то, что слышат звуки смыва воды из определенной квартиры, ее постояльцы заплатят штраф — 1000 евро. Последующие жалобы могут привести даже к срочному выселению жильцов, если они арендуют апартаменты. Или же к более крупным штрафам.

Отметим, что запрет на пользование санузлом в ночное время можно обойти. Некоторые швейцарцы устанавливают современную сантехнику с шумоизоляцией. Но это по карману далеко не всем. Также местные жители признаются что иногда можно договориться с соседями и не бояться, что ночной поход в туалет может обойтись слишком дорого в прямом смысле этого слова. Однако часто пренебрегать общеустановленными правилами все же не рекомендуется. И уж тем более заниматься ночной стиркой, мытьем посуды, что считается куда более шумными занятиями, нежели спускание воды в туалете.

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