Почему в Швейцарии нельзя спускать воду в туалете

Швейцария — безумно богатая страна, поэтому местные власти делают все (ну или почти все), чтобы соответствовать этому статусу. Однако некоторые ее законы, созданные для повышения комфорта жителей, повергают в шок туристов. Рассказываем об одном из них, в материале «Рамблера».

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В Швейцарии нельзя смывать в туалете и пользоваться душем — каждый день после 22:00. Такой закон ввели для того, чтобы бороться с повышенной шумностью в ночное время. Распространяется запрет только на многоквартирные дома и влечет за собой серьезные последствия.

Так, если соседи пожалуются на то, что слышат звуки смыва воды из определенной квартиры, ее постояльцы заплатят штраф — 1000 евро. Последующие жалобы могут привести даже к срочному выселению жильцов, если они арендуют апартаменты. Или же к более крупным штрафам.