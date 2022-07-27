Согласно народному календарю, 27 июля отмечается день Акилы. Это один из учеников Двенадцати апостолов - апостол от семидесяти, чью память чтит православная церковь в эту дату. Что нельзя делать 27 июля, согласно приметам, рассказываем в материале "Рамблера".

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В день Акилы запрещается подбирать на улице деньги и приносить их в дом. Это может привести семью к финансовым проблемам и даже к нищете. Если вы подобрали деньги, не надо их выбрасывать: потратьте найденное на еду и поделитесь с нуждающимися. В таком случае находка принесет благополучие. Также к нищете могут привести выброшенные в этот день остатки пищи. Лучше отдать их птицам или животным.

Однако наши предки верили, что 27 июля нельзя подходить к незнакомым кошкам или собакам на улице. В старину люди считали, что в этот день под видом животных могут скрываться нечистые силы, способные навредить человеку и привести к несчастному случаю в его жизни.

Странный запрет касается незамужних девушек. Согласно приметам, 27 июля нельзя мыться использованным мылом. Нужно либо взять новый кусок, либо не использовать его совсем. Иначе девушка рискует еще долгое время не встретить возлюбленного.

"Ветры и вихри налетные, наносные, набродные, незаведомые, полдневные, лесовые, болотные, луговые, пошлю я вас во чисты поля, во сини моря, во гнилы болота. Не я вас высылаю, высылает вас Матушка Пресвятая Богородица",