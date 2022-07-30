Откуда появились мифы о "зеленых человечках"

Если спросить у людей несколько фактов про инопланетян, (о существовании которых все еще нет доказательств), наверняка большая часть респондентов расскажет вам о зеленой коже пришельцев.

Фото: unsplash unsplash

Но почему мы так твердо уверены в том, что пришельцы – это "зеленые человечки"? И откуда вообще возникли мифы о них? Выяснял "Рамблер".

Видео дня

Пожалуй, стоит начать с того, что с древности почти все мифические существа были окрашены в зеленый цвет. В их числе эльфы, лепреконы, кикиморы, водяные и другие персонажи. Как правило, всех их объединял не только зеленый цвет, но и любовь к проказам – в частности, к похищению людей.

А люди, в свою очередь, росли, слушая сказки об этих существах. Масла в огонь добавила история, произошедшая в Англии в XII веке. По легенде, деревенские крестьяне в графстве Суффолк нашли в поле двух детей – мальчика и девочку. Оказалось, что они брат и сестра, оба говорили на непонятном языке, не желали есть, а их кожа имела зеленоватый оттенок. Когда девочка научилась разговаривать, она сказала, что они с братом пришли из подземного мира.

Позже эту историю брали за основу своих романов писатели-фантасты. Например, Эдгар Берроуз описывал зеленокожих созданий в своих "марсианских" произведениях.

Многим позже в 20-е годы XX века английские летчики придумали "гремлинов" – зеленых человечков, которые портят технику.

Официально же зеленые человечки стали инопланетянами в августе 1955 года. В одну летнюю ночь семья Саттонов из Кентукки якобы столкнулась с агрессивными пришельцами. Как рассказал глава семейства, инопланетные существа якобы прилетели на серебристом круглом космическом корабле, а после этого попытались схватить его. Мужчина описал инопланетян как существ с огромной головой и большими плоскими ушами.