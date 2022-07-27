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1 час назад

Кинолог указал на признаки избалованности у собак

Daily Moscow

Собаки могут быть избалованными из-за недостатка внимания и вседозволенности и неправильных действий хозяев.

Кинолог указал на признаки избалованности у собак
Фото: Daily MoscowDaily Moscow

Как рассказал «РИАМО» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, невоспитанная собака не знает границ и может проявлять деструктивное поведение. Поэтому при дрессировке питомцев нужно соблюдать последовательность и вводить определенные правила.

По словам кинолога, один из признаков избалованности у собак, когда они будят хозяев на прогулку. Это говорит о том, что животное живет по своим правилам. Такое поведение нужно пресекать и вводить системные прогулки, чтобы собака понимала, когда ее выведут на улицу, отметил он.

Также признак избалованности - просьбы собаки взять ее на руки, хотя это может происходить из-за страха, одиночества и сильного стресса.

Невыполнение команд также может говорить об избалованности питомца. Следует обучить собаку нескольким командам, например «Нельзя!», «Ко мне!», «Рядом!». Делать это нужно регулярно.

Необходимо пресекать и выпрашивание собакой еды со стола, иначе у животного сформируется привычка постоянно просить еду у хозяина, который ей не отказывает.

Сон на кровати хозяев - еще один признак избалованности. Нужно разобраться в причинах и понять, почему собака себе это позволяет, а также установить точное правильно: можно собаке на кровать или же нет. И не пускать ее даже в приподнятом расположении духа.

Голубев добавил, что нарушение последовательности вызывает у собак стресс и отсюда вытекает тревожность и непослушание.

Истории,Владимир Голубев,
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