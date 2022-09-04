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1 час назад

Зачем женщины в Гренландии делают татуировки на лбу

Мира Маркина

Оказавшись в Гренландии вы можете встретить женщин с необычными татуировками на лбу. В век, когда люди привыкли самовыражаться, как того велит душа, такие тату уже не кажутся необычными, однако все равно вызывают вопросы.

Зачем женщины в Гренландии делают татуировки на лбу
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Зачем девушки решают украсить таким образом свое лицо? Выяснял "Рамблер".

Ритуальные татуировки на лицах гренландских женщин называются какиниитами. В колониальные времена девушки перестали их делать, но не так давно традиция возродилась.

Любопытно, что каждый узор индивидуален и узнать его значение чужаку не удастся. Это закрытая практика, и инуиты не посвящают туристов и других иностранцев в тонкости данного ритуала.

Исторически сложилось так, что данная практика выполнялась в эстетических, лечебных и религиозных целях – в частности, чтобы получить доступ к загробной жизни. В современном мире подобным ритуалом женщины в Гренландии выражают почтение своей культуре.

Отметины в форме буквы Y символизируют орудия, используемые во время охоты. Буква V означает вступление в женственность, полосы на подбородке представляют собой первый период жизни женщины, а татуировки на груди делаются после родов и символизируют материнство.

Из-за того, что данная практика преследовалась в XX веке, некоторые символы утратили свое значение, и теперь владелицы татуировок используют новые значения для тех или иных букв.

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