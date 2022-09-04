Зачем женщины в Гренландии делают татуировки на лбу

Оказавшись в Гренландии вы можете встретить женщин с необычными татуировками на лбу. В век, когда люди привыкли самовыражаться, как того велит душа, такие тату уже не кажутся необычными, однако все равно вызывают вопросы.

Зачем девушки решают украсить таким образом свое лицо? Выяснял "Рамблер".

Ритуальные татуировки на лицах гренландских женщин называются какиниитами. В колониальные времена девушки перестали их делать, но не так давно традиция возродилась.

Любопытно, что каждый узор индивидуален и узнать его значение чужаку не удастся. Это закрытая практика, и инуиты не посвящают туристов и других иностранцев в тонкости данного ритуала.

Исторически сложилось так, что данная практика выполнялась в эстетических, лечебных и религиозных целях – в частности, чтобы получить доступ к загробной жизни. В современном мире подобным ритуалом женщины в Гренландии выражают почтение своей культуре.

Отметины в форме буквы Y символизируют орудия, используемые во время охоты. Буква V означает вступление в женственность, полосы на подбородке представляют собой первый период жизни женщины, а татуировки на груди делаются после родов и символизируют материнство.