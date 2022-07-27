Почему скаты "кричат"

Морские скаты издают резкие звуки при испуге. Об этом сообщает Naked Science.

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Скаты относятся к хрящевым рыбам: у них отсутствую кости и плавательный пузырь, а органы чувств устроены примитивно. Традиционно считалось что они, как и другие рыбы, не издают звуков осознанно (если не брать звуки вроде плеска воды). Однако многие дайверы и аквалангисты сообщали, что потревоженные скаты на них раздраженно щелкали.

Теперь ученые подтвердили эти слухи. Выяснилось, что некоторые виды скатов действительно подают звуковые сигналы в случае опасности. Наблюдение провели за видами Urogymnus granulatus и Pastinachus atrus, которые обитают в теплых океанских водах. Выяснилось, что в случае приближения наблюдателя-аквалангиста все они начинали тревожиться и издавать характерные резкие щелчки длительностью сотые доли секунды. Видимо, так скаты пытались отпугнуть или дезориентировать нападающую сторону. Причем, если человек подплывал еще ближе, животное замолкало.

При дальнейшем исследовании ученые узнали, что скаты щелкают с помощью жабр. Этот можно заметить и на видео: одновременно со звуком область жабр резко сжимается. В создании звуков участвуют и брызгальца скатов — видоизмененные жаберные отверстия, находящиеся позади глаз.