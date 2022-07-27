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2 часа назад

Женщина и ребенок нашли на пляже трогательное послание в бутылке

Lenta.ru

Двухлетний ребенок гулял с матерью по пляжу в британском городе Престатин и нашел бутылку с трогательным посланием внутри. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Ребенок нашел на пляже трогательное послание в бутылке
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Посетительница пляжа Лорен Кучман-Грэхем рассказала, что ребенок заметил бутылку, которую вынесло на берег. Женщина открыла ее и обнаружила внутри написанное от руки письмо. В нем говорилось: «Папе. Мы продолжим рассказывать Оливии о тебе. Любим, Дидди и Джен».

Британка подчеркнула, что это послание было очень значимым для нее. «Тедди был так взволнован, что нашел сокровище. Я думаю, что это очень милое сообщение. Я тоже потеряла отца и часто рассказываю о нем сыну, поэтому думаю, это же имели в виду и отправители», — отметила она.

Кучман-Грэхем надеется, что авторы послания свяжутся с ней. Она отметила, что бросила бутылку обратно в море после того, как сделала несколько фотографий.

Ранее сообщалось, что активисты, собиравшие мусор в американском парке, нашли отправленное 27 лет назад послание в бутылке и передали одному из его авторов привет от умершего лучшего друга. Бутылку нашли в трех километрах от места, где ее когда-то бросили в море.

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