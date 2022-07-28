Как Иван Грозный судьбу Европы решил

450 лет назад в битве при селе Молоди, что примерно посередине между Москвой и Серпуховом, русские воины наголову разбили превосходящую по численности армию крымского хана Девлет Гирея. «Подумаешь, дела давно минувших дней!» - зевнут некоторые. Но именно тогда, 29 июля 1572 года, решилась судьба не только России, но и всей Европы. Поэтому это сражение имело такое же, если не большее, значение, чем победа Александра Невского над тевтонцами, Куликовская или Сталинградская битвы.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

XVI век. Невероятно сильна Османская империя - а других на тот момент и не было. Дисциплинированная, прекрасно обученная и оснащенная по последнему слову тогдашней техники, не знающая страха и пощады армия без особого труда завоевывает новые земли. Под турками большая часть Юго-Восточной Европы - Болгария, Венгрия, Греция, Сербия, Молдавия, Трансильвания, а также Западная Азия и Северная Африка: Поживились они в Италии, Испании и на Мальте.

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Завоеватели-мусульмане не насаждали свою веру на порабощенных землях. Подчиняются, прибыль в казну приносят - вот и отлично. А еще покоренные народы должны по первому щелчку пальцев султана отправлять своих воинов в поход с османами, множа турецкую армию.

В подчинении у турок Крымское, Казанское, Астраханское ханства, граничащие с Русью. Впрочем, соседство у нас беспокойное со всех сторон: на востоке - бесконечные набеги татар, на западных границах - Литовское княжество и ливонцы, претендующие на наши земли, на юге - крымские татары, из-за набегов которых Дикое поле (территория нынешнего Черноземья) опустело, поскольку жить там стало невозможно.

Полуостров рабов

К середине XVI века Крым уже пару веков как стал центром работорговли. Это был основной и немалый доход жителей полуострова, удачно расположенного на стыке христианского Запада и мусульманского Востока. Тысячи славян, порой целыми семьями, угоняли татарские разбойники из Польши, Литвы и русских княжеств. Уничтожали полностью деревни, убивая старых и больных, остальных угоняли на чужбину. Из Кафы (ныне Феодосия), а также Керича (Керчь) и Гезлёва (Евпатория), где живой товар покупали оптовики, корабли шли в Стамбул. Людей связывали по несколько десятков вместе, набивали ими корабли как сельдей в бочки. В течение десятидневного путешествия те не могли присесть, не говоря уж о том, чтобы прилечь. Многие гибли, но кто там считал этих рабов, если в год их продавали до 10 тыс. человек, а цена была сопоставима со стоимостью курительной трубки. Трупы просто выбрасывали за борт.

На невольничьем рынке Стамбула пленных быстро разбирали местные купцы, а также торговцы из Египта, Ирана, Абиссинии, Анатолии, Генуи, Греции, Палестины, Сирии, Индии. К слову, в самом Крыму даже христиане имели рабов - им это разрешили особым папским указом.

Из маленьких мальчиков отбирали самых крепких и воспитывали из них янычар - элиту османской армии. Сильных мужчин отправляли в гребцы, предварительно оскопив, эти несчастные до конца жизни, не слишком длинной, были прикованы цепями к скамьям на галерах. Самые красивые молодые женщины отправлялись в гаремы султана и других богачей, становились «валютой» в сделках восточных купцов. Наложниками оказывались и симпатичные юноши. Остальных рабов, независимо от пола, ждало земледелие, рытье колодцев, добыча соли и другие тяжелые работы. Женщины могли стать прислугой в доме. Принявшим ислам иногда немного облегчали участь. Между прочим, горячие восточные мужчины охотно брали пленниц в жены (не единственные, конечно), так что турецкая кровь значительно разбавлена славянской.

Казань брал, Астрахань брал

Вот такая ситуация сложилась ко времени царствования Ивана Грозного. Не наглей османы и не будь они столь воинственными, возможно, Крым и сегодня оставался бы турецким. Для начала царь решил остановить набеги с востока, для этого нужно было взять Казань. После нескольких неудачных попыток задачу выполнили - Казанское ханство вошло в состав Московского.

Следом на милость русского царя сдались Астраханское ханство, сибирский хан Едигер и черкесские князья. Русь приросла обширными землями и оказалась лицом к лицу с Османской империей. Та все еще была сильнее. Султан Сулейман предложил Ивану Грозному отпустить на волю Казань и Астрахань или присоединиться к империи вместе с ханствами, присягнув ему. Русским это принесло бы спокойствие на южных и восточных границах, османам - возможность продвинуться дальше в Европу, уже при помощи наших войск. Царь от подобной «чести» отказался.

Тогда османы натравили на Русь крымского хана Девлет Гирея. Набеги татар на Московское царство отражали в течение нескольких лет с переменным успехом. В 1569-м турки идут на Астрахань - неудачно. Через два года Девлет Гирею удается пройти со 100-тысячным войском к Москве и сжечь столицу.

Легкая победа придает им сил, и в 1572 году они снова идут в бой. Армия собрана огромная, 80 тыс. человек - практически все мужское население Крыма. Разгоняя небольшие русские отряды, захватчики добираются до Оки, переправляются и идут к Москве. Однако 29 июля возле деревни Молоди их внезапно атакуют русские во главе с князем Дмитрием Хворостининым. Отразив натиск, татарам вроде бы удается заставить наших отступать. Но тут они натыкаются на полк князя Михаила Воротынского. Укрепления из толстых деревянных щитов на повозках - гуляй-город, этакая передвижная крепость становится для врага непреодолимым препятствием. В течение пяти дней татары остервенело пытаются прорвать оборону, но русские стоят насмерть. Да еще умудряются перегруппировываться и заходить с тыла, беря крымчаков, янычар и ногайцев в кольцо.

На поле боя полегла большая часть многотысячной ханской армии, превосходившей нашу по численности в четыре раза. А русские защитили не только свои земли, но и остановили турецкую экспансию в Западную Европу. Такого поражения османы еще не знали и оставили попытки подчинить Москву почти на 20 лет. Потом, правда, взялись за старое и дрались с русскими еще два века, пока во время правления Екатерины II Крым не стал окончательно нашим.

Сказ про стрельца

При Иване Грозном в армии главная роль перешла от конницы к отрядам стрельцов с огнестрельным оружием. Вот так они выглядели в конце XVI – начале XVII веков.