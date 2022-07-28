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4 часа назад

Послание Ленина, которое до сих пор не могут расшифровать учёные

Русская семерка

По мнению Игоря Прокопенко, автора книги «Советский Союз: мифы и реальность», страсть к конспирации у Владимира Ильича проявилась еще в детстве. И в самом деле в возрасте 12 лет Ленин отправил своему приятелю Борису Фармаковскому письмо, составленное из тотемных символов, которое не могут расшифровать даже современные ученые.

Послание Ленина, которое до сих пор не могут расшифровать учёные
Фото: Русская семеркаРусская семерка

Дружба с Фармаковским

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Как пишет Александр Клинге в своей книге «Ленин. Самая правдивая биография Ильича» со ссылкой на слова одноклассника Ленина по фамилии Наумов, в детстве будущий вождь не имел близких друзей среди гимназистов. Юный Владимир отличался холодностью и скрытностью, поэтому пользовался, скорее, не любовью одноклассников, а уважением. Однако приятели у Ульянова все-таки были, пусть и не в гимназии. Известно, что Ильич тесно общался с Николаем Стржалковским и Борисом Фармаковским. Они оба являлись детьми коллег отца Ленина. В частности, Фармаковский-старший работал в дирекции Народных училищ, возглавляемой Ильей Ульяновым.

Благодаря Борису Фармаковскому историкам стали известны многие эпизоды из детства Владимира Ильича. Так, Фармаковский утверждал, что Володя очень любил играть в индейцев. Подтверждал это увлечение брата и Дмитрий Ульянов. Как вспоминал Дмитрий Ильич, слова которого приведены в книге Анатолия Иванского «Молодой Ленин», Владимир и его сестра Ольга читали книги про индейцев и вдохновленные ими разыгрывали различные сцены из индейской жизни. Нередко они принимали в игру и Дмитрия, и Бориса Фармаковского. Впрочем, последний недолго составлял Ульяновым компанию: в 1881 году он уехал из Симбирска.

Переписка между семьями

Именно тогда отец Бориса Владимир Фармаковский получил новое назначение на должность директора народных училищ Оренбургской губернии. Тем не менее Ульяновы и Фармаковские не теряли связь друг с другом. Первое время, если верить Жоресу Трофимову, автору книги «Ульяновы и их современники», члены обеих семей обменивались письмами ежемесячно. Причем Илья Николаевич и Мария Александровна Ульяновы, которые всякий раз просили супругов Фармаковских передать привет и их детям, сами принимали живое участие в том, чтобы между ребятами тоже поддерживалась переписка. И переписка действительно была довольно активной, в особенности между Борисом и Володей.

Интересно, что последний проявлял изобретательность в этом деле. Так, однажды, как указано в книге «Фонд документов В. И. Ленина» (1984 г.), Борис Фармаковский получил от 12-летнего Владимира Ульянова не совсем обычное письмо. Оно представляло собой кусок бересты 17x8 см, на котором Ленин с помощью красок изобразил нечто, похожее на индейские письмена. Володя озаглавил свое послание «Письмо тотемами» и попросил отца отправить бересту вместе с письмом, адресованным Ильей Николаевичем Владимиру Фармаковскому. Юному Ильичу так не терпелось продолжить эту игру в индейцев по переписке, что, не получив ответа через несколько дней, он потребовал от отца добавить в качестве постскриптума в очередном послании к Фармаковскому-старшему: «Володя ждет от Бориса обещанного письма».

Расшифровка послания

Возможно, промедление со стороны Бориса Фармаковского объяснялось тем, что он попросту не мог расшифровать «берестяное» письмо Владимира Ульянова. Вот и Игорь Прокопенко, автор книги «Советский Союз», утверждает, что даже современные ученые до сих пор не разгадали тайну послания юного Ленина. А Р. В. Паль в книге «Человек придумал книгу» вспоминает, что в свое время газета «Пионерская правда» объявила конкурс для читателей, которые должны были предложить свои варианты расшифровки «Письма тотемами». В редакцию издания посыпалась почта со всех уголков страны, но послание так и осталось непрочитанным. Однако помимо пионеров Ленинской берестой заинтересовался и кандидат технических наук Виктор Истрин.

Свою расшифровку Истрин впоследствии дал в книге «Возникновение и развитие письма». По мнению Виктора Александровича, изображенные Ульяновым самовар, рак, аист и другие рисунки, скорее всего, обозначали шутливые прозвища самого Владимира Ильича и его товарищей по играм. Линии, ведущие от перечисленных предметов к человеку с черной бородой, символизировали просьбу, направленную бородачу. Дети, по замыслу Володи, просили у взрослого еды. В подтверждение данной версии можно привести рассказ Дмитрия Ульянова о том, что во время одной из игр в индейцев Ильич отправил его за хлебом с солью, чтобы они подкрепились после удачной «охоты».

Истории,Борис Фармаковский,Владимир Ульянов,Илья Ульянов,Игорь Прокопенко,Дмитрий Ульянов,
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