День Кирика и Улиты: что нельзя делать 28 июля

28 июля православные христиане отмечают праздник Крещения Руси. В народе этот день называется Кирик и Улита — в честь святых мучеников. В материале “Рамблера” — о главных традициях этого дня.

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Наши предки считали, что в этот день наступает середина лета, поэтому ожидали 28 июля особенно яркое солнце. Также в древности верили, что оно обладает в эту дату целительной силой, поэтому старались провести день на улице.

Еще одной традицией этого дня был сбор ромашки. Раньше из нее варили отвары и засушивали цветки на зиму. Наши предки ценили это растение за его целебные свойства — ромашка помогает от простуды, а также обладает успокоительным действием.

Что нельзя делать 28 июля

В древности верили, что на улицы в этот день выходит чистая сила, которая обитает вдали от людей. Поэтому в этот день запрещалось выходить в поля и леса. Если вы планировали поездку на природу, лучше ее отложить.

Женщинам запрещалось работать. Улиту считают покровительницей женского счастья, и если ее ослушаться, то она может послать наказание в виде разлада с любимым человеком.

Не стоит в день Кирика и Улиты заниматься новыми делами, так как все ваши планы не сбудутся. Запрещается жаловаться на жизнь чужим людям и дальним знакомым. Если ослушаться этого запрета, то все жалобы только ухудшатся.

Народные приметы на 28 июля