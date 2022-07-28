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2 часа назад

Как помочь своим питомцам пережить жару

Super.ruиещё 1

Лето в этом году в России выдалось особенно жарким. В знойные дни стоит помнить не только о своем здоровье, но и о состоянии ваших питомцев. Им ведь тоже приходится ох как нелегко! Ветеринары предупреждают: тепловой удар может причинить серьезный ущерб здоровью. И если вам жарко, то имейте в виду, что животному еще жарче.

Как помочь своим питомцам пережить жару
Фото: Super.ruSuper.ru

Поэтому важно постоянно наблюдать за состоянием питомца. Симптомы теплового истощения у кошек и собак включают тревогу, чрезмерное дыхание или слюнотечение, рвоту или диарею, ненормальный цвет десен или языка. Кошки могут начать дышать с открытым ртом. Если вы заметили за своим пушистым другом что-то из этого, срочно везите его к ветеринару для оказания первой помощи.

Чтобы предотвратить тепловой удар, обеспечьте вашему питомцу постоянный доступ к питьевой воде. Если уходите надолго из дома, убедитесь, что оставили хвостатому достаточно питья и дома не слишком жарко. На улице лучше уводите животное в тень и выбирайте для прогулок прохладные ранние или поздние часы.

По возможности выгуливайте питомца на траве. В жару асфальт и цемент нагреваются и могут обжигать подушечки лап. Не оставляйте животное одно в машине — даже если собираетесь отойти в магазин на пятнадцать минут.

Кроме того, голые породы собак, псы с белой и тонкой шерстью, со светлыми носами и веками могут получить солнечные ожоги. Контролируйте их пребывание на солнце точно так же, как следите за детьми.

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