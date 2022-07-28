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1 час назад

Как в Южной Корее проходят "алкогольные" собеседования

Мира Маркина

Культура и традиции Южной Кореи, впрочем как и других азиатских стран, вызывает неподдельное удивление у европейцев. Один из таких необычных ритуалов – "алкогольное" собеседование. Что это и для чего корейцы проходят такие интервью? Выяснял "Рамблер".

Как в Южной Корее проходят "алкогольные" собеседования
Фото: unsplashunsplash

Спиртные напитки играют большую роль в социализации жителей Южной Кореи. Существует даже такое понятие, как "хусик" – этим словом именуют обед, на котором коллеги угощают друг друга алкогольными напитками. Корейцы уверены, что выпивка помогает людям раскрываться, генерировать новые идеи и снимать "маски", за которыми люди часто прячутся на работе.

Неудивительно, что в стране, где царит подобная культура отношения к алкоголю, работодатели нередко проводят для потенциальных сотрудников "алкогольные" собеседования. Во время таких интервью кандидатам задают вопросы из серии: "Посещаете ли вы ночные клубы?", "Употребляете ли вы алкоголь?", "Как часто?" и другие.

Таким образом, компания хочет выяснить, насколько работник толерантен к спиртному и удастся ли ему вписаться в команду.

Это отнюдь не значит, что трезвеннику не удастся устроиться в корейскую компанию, но скорее всего, если его коллеги любят выпить, ему придется нелегко. Это подтверждает история 29-летней кореянки, опубликованная в New York Times. Девушка рассказала, что, когда она устроилась в компанию по разработке онлайн-игр, ей пришлось регулярно посещать вечеринки с коллегами и пить спиртное. Если она отказывалась от крепкого алкоголя, начальник давил на нее, угрожая наказаниями и даже увольнением.

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