Что будет, если кит случайно проглотит вас

На самом деле киты вряд ли смогут проглотить человека, а вот кашалоты вполне. Они меньше китов, но немного страшнее, так как могут достигать 20,5 метров и весить 51 тонну. Каждый день они потребляют около трех процентов своего веса. Итак, что же будет, если кит проглотит вас? Расскажет "Рамблер".

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Подобный опыт испытал на себе Джеймс Бартли. В 1891 году он был проглочен китом. Удивительно, что кит умер, а человек был найден живым в его животе.

Легенда гласит, что мужчина был моряком и работал на британском корабле "Star of the East". Однажды команда увидела большого кита, плавающего у берегов Южной Америки. Вооружившись гарпунами, они отправились охотиться на зверя.

Но справиться с китом не удалось, он опрокинул их, однако гарпуны к тому моменту нанесли ему смертельные раны. Большая часть экипажа была спасена, всего один участник событий утонул, а Джеймс Бартли оказался пропавшим без вести.

Экипаж вытащил убитого кита на борт, а когда мужчины разрезали ему брюхо, то заметили существо, свернувшееся калачиком внутри млекопитающего. Существом оказался пропавший моряк, который пробыл в желудке кита 36 часов.

Однако синий кит не смог бы проглотить настолько крупную добычу, в отличие от кашалота. Если человек преодолеет все его острые зубы, то окажется в пищеварительной системе млекопитающего.

Ферменты в желудке создают кислотную среду, которая моментально сожжет его кожу. И если человек не погибнет на этом моменте от болевого шока, то позже все равно скончается от недостатка кислорода. Ведь внутри кашалота его нет.

Когда журналисты принялись изучать историю и подняли архивы, то выяснили, что британское судно "Star of the East" действительно существовало, но не было китобойным.