Почему детям до года запрещали смотреть в зеркало

Зеркало на Руси всегда считалось мистическим предметом, поэтому к нему относились с некоторой опаской. Так, у славян существовал строгий запрет: младенца до года нельзя было подносить к зеркалу. Какие опасности таила в себе холодная зеркальная поверхность, по мнению людей, читайте в материале «Рамблера».
Славяне верили, что зеркало — это не просто кусок стекла, а особый переходный рубеж, который соединяет два мира. Через него к ним якобы могли пробраться самые разные существа, и не все они были бы настроены к людям доброжелательно. С этим поверьем связан обряд занавешивания зеркал в доме, где кто-то умирал. Наши предки были убеждены, что иначе душа покойника может вселиться в отражающую поверхность и годами вредить всем членам семьи.
По этим причинам детям до года приближаться к зеркалам было нельзя ни в коем случае: считалось, что они еще слишком малы, чтобы иметь дело с потусторонним миром. Нарушение запрета было чревато самыми разными неприятностями. Малыш, например, мог лишиться части души, и в результате вырасти капризным, слабым и болезненным. Могли развиться и физические дефекты: косоглазие, заикание или хромота. Говорили также, что ребенок, который смотрится в зеркало, может просто «проглядеть» свое счастье и в будущем стать несчастным человеком.
Самым страшным грехом было дать маленькому ребенку зеркало ночью: считалось, что после захода солнца человек видел в нем не себя, а самого дьявола. Взрослый способен пережить такую встречу, а вот малыш заболеет или даже погибнет.
Ограничения, связанные с зеркалами, распространялись и на взрослых: так, предки считали, что нельзя слишком часто и увлеченно рассматривать свое отражение. В этому случае зеркало могло отобрать красоту и молодость.
Отметим, что некоторые современные ученые согласны с предками — не стоит позволять маленькому ребенку смотреть на свое отражение. Они объясняют это тем, что до девяти месяцев младенец просто не понимает, что видит свое отражение. Получается, что внезапно перед глазами ребенка появляется незнакомец, и малыша такая неожиданная встреча может сильно напугать.