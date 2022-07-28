Почему детям до года запрещали смотреть в зеркало

Зеркало на Руси всегда считалось мистическим предметом, поэтому к нему относились с некоторой опаской. Так, у славян существовал строгий запрет: младенца до года нельзя было подносить к зеркалу. Какие опасности таила в себе холодная зеркальная поверхность, по мнению людей, читайте в материале «Рамблера».

Фото: К. Лемох К. Лемох

Славяне верили, что зеркало — это не просто кусок стекла, а особый переходный рубеж, который соединяет два мира. Через него к ним якобы могли пробраться самые разные существа, и не все они были бы настроены к людям доброжелательно. С этим поверьем связан обряд занавешивания зеркал в доме, где кто-то умирал. Наши предки были убеждены, что иначе душа покойника может вселиться в отражающую поверхность и годами вредить всем членам семьи.

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По этим причинам детям до года приближаться к зеркалам было нельзя ни в коем случае: считалось, что они еще слишком малы, чтобы иметь дело с потусторонним миром. Нарушение запрета было чревато самыми разными неприятностями. Малыш, например, мог лишиться части души, и в результате вырасти капризным, слабым и болезненным. Могли развиться и физические дефекты: косоглазие, заикание или хромота. Говорили также, что ребенок, который смотрится в зеркало, может просто «проглядеть» свое счастье и в будущем стать несчастным человеком.

Самым страшным грехом было дать маленькому ребенку зеркало ночью: считалось, что после захода солнца человек видел в нем не себя, а самого дьявола. Взрослый способен пережить такую встречу, а вот малыш заболеет или даже погибнет.

Ограничения, связанные с зеркалами, распространялись и на взрослых: так, предки считали, что нельзя слишком часто и увлеченно рассматривать свое отражение. В этому случае зеркало могло отобрать красоту и молодость.