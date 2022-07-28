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24 минуты назад

Следы древнего цунами нашли в Севилье

Мир24

В третьем веке нашей эры римский город Эспалис (Севилья) был разрушен в результате мощного цунами. Ученые впервые нашли свидетельства древнего катаклизма, исследовав руины общественного здания того времени, сообщает Natural Science in Archaeology.

Следы древнего цунами нашли в Севилье
Фото: Мир24Мир24

Научную работу провела международная группа специалистов из Испании, Франции, Германии и США. Эксперты установили, что в 400 году до нашей эры в устье реки Гвадалквивир образовалась большая лагуна. Вода в нее поступала из трех речных рукавов, один из которых вел прямо к Севилье.

Здание, которое изучали ученые, располагалось на месте нынешней площади Патио де Бандерас. Оно было построено в стиле opus africanum (форма римской кирпичной кладки) во времена Поздней республики (60-30 годы до нашей эры).

Здание несколько раз ремонтировали. Особенно масштабные работы провели в период между 200 и 225 годами, когда произошло «повсеместное разрушение». Ученые определили, что южные стены были смещены со своего места. Разрушения были направлены в одну сторону – на северо-запад.

Группа провела целый ряд научных анализов, включая углеродное датирование, ультрафиолетовую флуоресцентную микроскопию и ускорительную масс-спектрометрию. Исследование показало, что многие фрагменты материалов (обломки колонн, куски мрамора, остатки штукатурки и краски) вовсе не относились к зданию. Очевидно, их принесла туда некая сила.

Авторы пришли к выводу, что наиболее вероятным объяснением является волна цунами. При этом оно должно было быть крупнее всех известных – место находилось на высоте 6,7 метров над уровнем моря, а расстояние до лагуны составляло около 40 километров.

Эту теорию косвенно подтверждают римские надписи, гласящие, что император временно освободил провинцию Бетика от налогов. Вероятно, это решение было связано именно со стихийным бедствием.

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