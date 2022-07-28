Следы древнего цунами нашли в Севилье

В третьем веке нашей эры римский город Эспалис (Севилья) был разрушен в результате мощного цунами. Ученые впервые нашли свидетельства древнего катаклизма, исследовав руины общественного здания того времени, сообщает Natural Science in Archaeology.

Фото: Мир24 Мир24

Научную работу провела международная группа специалистов из Испании, Франции, Германии и США. Эксперты установили, что в 400 году до нашей эры в устье реки Гвадалквивир образовалась большая лагуна. Вода в нее поступала из трех речных рукавов, один из которых вел прямо к Севилье.

Здание, которое изучали ученые, располагалось на месте нынешней площади Патио де Бандерас. Оно было построено в стиле opus africanum (форма римской кирпичной кладки) во времена Поздней республики (60-30 годы до нашей эры).

Здание несколько раз ремонтировали. Особенно масштабные работы провели в период между 200 и 225 годами, когда произошло «повсеместное разрушение». Ученые определили, что южные стены были смещены со своего места. Разрушения были направлены в одну сторону – на северо-запад.

Группа провела целый ряд научных анализов, включая углеродное датирование, ультрафиолетовую флуоресцентную микроскопию и ускорительную масс-спектрометрию. Исследование показало, что многие фрагменты материалов (обломки колонн, куски мрамора, остатки штукатурки и краски) вовсе не относились к зданию. Очевидно, их принесла туда некая сила.

Авторы пришли к выводу, что наиболее вероятным объяснением является волна цунами. При этом оно должно было быть крупнее всех известных – место находилось на высоте 6,7 метров над уровнем моря, а расстояние до лагуны составляло около 40 километров.