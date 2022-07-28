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44 минуты назад

Почему ученые до сих пор находят новых животных в океане: ответ биолога

РИА "ФедералПресс"

На дне Тихого океана ученые обнаружили около 30 ранее неизвестных видов животных. Доктор биологических наук объяснил, почему при каждом погружении ученые находят что-то новое.

Почему ученые до сих пор находят новых животных в океане
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Спустились на пять километров – увидели что-то новое. По-другому быть не может»,

– объяснил океанолог.

Заместитель директора Института океанологии Андрей Гебрук отметил, что океан изучен всего лишь на 10-20 %. Поэтому неудивительно, что и в этот раз были обнаружены новые животные. Чтобы идентифицировать животное, его нужно изъять из среды и провести анализ. Иногда он проходит с помощью подводных аппаратов.

У экземпляров берут часть клеток, выделяют ДНК и вносят базу. Если совпадений нет, то животное действительно можно идентифицировать как ранее неизвестное, объяснил Гебрук в разговоре с «Телеканалом 360».

Истории,Телеканал "360° Подмосковье",
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