Почему ученые до сих пор находят новых животных в океане

На дне Тихого океана ученые обнаружили около 30 ранее неизвестных видов животных. Доктор биологических наук объяснил, почему при каждом погружении ученые находят что-то новое.
«Спустились на пять километров – увидели что-то новое. По-другому быть не может»,
– объяснил океанолог.
Заместитель директора Института океанологии Андрей Гебрук отметил, что океан изучен всего лишь на 10-20 %. Поэтому неудивительно, что и в этот раз были обнаружены новые животные. Чтобы идентифицировать животное, его нужно изъять из среды и провести анализ. Иногда он проходит с помощью подводных аппаратов.
У экземпляров берут часть клеток, выделяют ДНК и вносят базу. Если совпадений нет, то животное действительно можно идентифицировать как ранее неизвестное, объяснил Гебрук в разговоре с «Телеканалом 360».