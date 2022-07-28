Почему ученые до сих пор находят новых животных в океане

Заместитель директора Института океанологии Андрей Гебрук отметил, что океан изучен всего лишь на 10-20 %. Поэтому неудивительно, что и в этот раз были обнаружены новые животные. Чтобы идентифицировать животное, его нужно изъять из среды и провести анализ. Иногда он проходит с помощью подводных аппаратов.