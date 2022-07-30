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1 час назад

Стереотипы о русских, в которые верят за границей

Мира Маркина

Вы наверняка слышали шуточные стереотипы о том, что у каждого русского есть ручной медведь, все ходят в шапках-ушанках и играют на балалайках. Однако эти стереотипы были взяты не с потолка, некоторые иностранцы действительно верят в некоторые стереотипы о русских и России, несмотря на многочисленные опровержения. О том, во что верят иностранцы — в материале “Рамблера”.

Стереотипы о русских, в которые верят за границей
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

“В России всегда холодно”

Иностранцы действительно верят в то, что в России круглый год очень холодно. Действительно, существуют территории, где минусовые температуры достигают непривычных для Европы значений, но это происходит не круглый год. Во многом этому способствовали зарубежные фильмы, где Россия показывается как постоянно заснеженная и холодная территори. Вспомните все эти пейзажи заснеженной Красной площади или истории о сибирских морозов. Хотя это и выглядит реалистично, но летом пейзажи в России выглядят совершенно по-другому.

“Русские никогда не улыбаются”

Конечно, этот стереотип немного преувеличен, но иностранцы, даже те, кто были в нашей стране, говорят, что русские очень хмурые. Существует даже термин Russian smile, который подразумевает натянутую улыбку. На самом деле, некоторые россияне говорят, что этот стереотип действителен только для Москвы, так как люди в столице действительно не улыбаются и замкнуты в себе. Этот феномен характерен для больших городов, где многие живут в ритме дом-работа-дом.

“Русские много пьют”

Этот стереотип подтвержден научно. В 2021 году исследование Global Drug Survey проводило опрос среди представителей различных национальностей, и самой пьющей оказались австралийцы. После них идут поляки и финны. Однако иностранцы по-прежнему думают, что в России употребляют алкоголь на завтрак, обед и ужин. При этом, они уверены, что алкоголь в нашей стране настолько хороший, что не вызывает похмелья, а также согревает русских во время суровых зим.

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