Стереотипы о русских, в которые верят за границей

Вы наверняка слышали шуточные стереотипы о том, что у каждого русского есть ручной медведь, все ходят в шапках-ушанках и играют на балалайках. Однако эти стереотипы были взяты не с потолка, некоторые иностранцы действительно верят в некоторые стереотипы о русских и России, несмотря на многочисленные опровержения. О том, во что верят иностранцы — в материале “Рамблера”.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

“В России всегда холодно”

Иностранцы действительно верят в то, что в России круглый год очень холодно. Действительно, существуют территории, где минусовые температуры достигают непривычных для Европы значений, но это происходит не круглый год. Во многом этому способствовали зарубежные фильмы, где Россия показывается как постоянно заснеженная и холодная территори. Вспомните все эти пейзажи заснеженной Красной площади или истории о сибирских морозов. Хотя это и выглядит реалистично, но летом пейзажи в России выглядят совершенно по-другому.

“Русские никогда не улыбаются”

Конечно, этот стереотип немного преувеличен, но иностранцы, даже те, кто были в нашей стране, говорят, что русские очень хмурые. Существует даже термин Russian smile, который подразумевает натянутую улыбку. На самом деле, некоторые россияне говорят, что этот стереотип действителен только для Москвы, так как люди в столице действительно не улыбаются и замкнуты в себе. Этот феномен характерен для больших городов, где многие живут в ритме дом-работа-дом.

“Русские много пьют”