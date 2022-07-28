Как средневековые туалеты защищали жителей замков от врагов

На некоторых европейских постройках, датированных эпохой Средневековья, можно заметить маленькие боковые башенки, расположенные, как правило, над рекой или другим потоком воды. Порой у них нет даже окон, зато есть отверстие внизу. Называются такие надстройки данскерами (или данцкерами) — они служили туалетами для жителей замков. Как эти конструкции помогали защищать крепости от вражеских набегов, читайте в материале «Рамблера».

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Данскер — один из самых цивилизованных вариантов уборной тех времен. В них предусматривалось и уединение, и отдаление от центральных залов замка, а в некоторых вариантах — даже утилизация отходов в выгребной яме.

Данскеры преимущественно были распространены в сооружениях Тевтонского ордена и считались довольно трудозатратным способом обустройства уборной, поэтому основной причиной их возведения была защита от вражеских войск, а не гигиеническая необходимость.