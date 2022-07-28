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3 часа назад

Как средневековые туалеты защищали жителей замков от врагов

Мира Маркина

На некоторых европейских постройках, датированных эпохой Средневековья, можно заметить маленькие боковые башенки, расположенные, как правило, над рекой или другим потоком воды. Порой у них нет даже окон, зато есть отверстие внизу. Называются такие надстройки данскерами (или данцкерами) — они служили туалетами для жителей замков. Как эти конструкции помогали защищать крепости от вражеских набегов, читайте в материале «Рамблера».

Как средневековые туалеты защищали жителей замков от врагов
Фото: AdobeStockAdobeStock

Данскер — один из самых цивилизованных вариантов уборной тех времен. В них предусматривалось и уединение, и отдаление от центральных залов замка, а в некоторых вариантах — даже утилизация отходов в выгребной яме.

Данскеры преимущественно были распространены в сооружениях Тевтонского ордена и считались довольно трудозатратным способом обустройства уборной, поэтому основной причиной их возведения была защита от вражеских войск, а не гигиеническая необходимость.

Вот как это работало: во время вражеского штурма данскеры позволяли вести обстрел вдоль стены и иметь преимущество перед противником. Специально для этого наверху или на одной из боковых стен данскера делали амбразуру — небольшое отверстие для стрельбы. Оно скрывало защитников крепости от чужих глаз и помогало им беспрепятственно наносить серьезный урон врагам

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