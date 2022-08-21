Самые глупые речевые ошибки, от которых пора избавиться

Впечатление о человека складывается из множества вещей, одна из самых главных — это речь. По манере говорить можно многое понять о человеке: какой у него социальный статус, материальное положение, в какой семье вырос, как учился, с кем дружит и так далее. "Рамблер" рассказывает, какие ошибки давно пора искоренить.

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Течет

Некоторые люди, когда хотят сказать, например, о реке, говорят текет, вместо течет. Действительно в этом корне согласные чередуются, мы говорим и пишем утекать. Тоже самое касается слов выпекать и печет.

Кипенный

Так называется очень яркий и чистый белый цвет, образовано это слово от слова кипень, которое означает пену, образующуюся на поверхности воды, например, когда море сильно волнуется. Сказать — кипельный — будет ошибкой.

День рождения

Казалось бы, ну какие тут могут быть ошибки. А некоторые ухитряются сделать сразу две: при склонении — с днем рождением и при согласовании — мое день рождение. Нужно запомнить, что отмечаем мы день рождения, а не день рождение, при этом слово мой относится к слову день — мой день, а затем мы уже добавляем "рождения".

Сажать

Очень часто можно услышать вариант — садить. Запомните, это ошибка! Нужно говорить и писать: сажать, сажаю, сажаешь, сажает, но никак не: садить, садит, садят.

Функционал