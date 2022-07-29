Актриса назвала преимущества Москвы перед Парижем

Преимущества Москвы перед Парижем и другими европейскими столицами назвала в беседе с «Москвич Mag» российская актриса, звезда сериалов «Дылды» и «Полицейский с рублевки» Анастасия Стежко. Главное из них — инфраструктура для жизни с ребенком.
«В каждом дворе есть площадка, во многих местах приспособлены переходы, въезды в магазины. В Москве много где созданы условия для перемещения людей с ограниченными возможностями — им сейчас находиться на улице стало гораздо комфортнее. Даже в моем доме с тяжеленными дверями выбраться с коляской очень сложно, но, сравнивая с другими городами, в Москве гораздо лучше», — заявила Стежко.
По словам артистки, в российской столице гораздо выше качество сервиса и обслуживания. Она отметила, что Москва невероятно чистый и комфортный для жизни город, который за последние пять лет сильно изменился в лучшую сторону.