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10 часов назад

Актриса назвала преимущества Москвы перед Парижем

Мослента

Преимущества Москвы перед Парижем и другими европейскими столицами назвала в беседе с «Москвич Mag» российская актриса, звезда сериалов «Дылды» и «Полицейский с рублевки» Анастасия Стежко. Главное из них — инфраструктура для жизни с ребенком.

Актриса назвала преимущества Москвы перед Парижем
Фото: МослентаМослента

«В каждом дворе есть площадка, во многих местах приспособлены переходы, въезды в магазины. В Москве много где созданы условия для перемещения людей с ограниченными возможностями — им сейчас находиться на улице стало гораздо комфортнее. Даже в моем доме с тяжеленными дверями выбраться с коляской очень сложно, но, сравнивая с другими городами, в Москве гораздо лучше», — заявила Стежко.

По словам артистки, в российской столице гораздо выше качество сервиса и обслуживания. Она отметила, что Москва невероятно чистый и комфортный для жизни город, который за последние пять лет сильно изменился в лучшую сторону.

Истории,Анастасия Стежко,
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