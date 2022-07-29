Обнаружен самый древний затонувший английский корабль

В Великобритании обнаружили древнейшее затонувшее судно. Видеозапись его исследования опубликовал Борнмутский университет.
Уцелела как минимум половина деревянного корпуса, так что археологи считают, что корабль прекрасно сохранился для своего возраста.
По мнению ученых, он был построен в XIII веке и ему примерно 700-800 лет. Секрет хорошей сохранности деревянного корабля кроется в необычном составе воды: в ней мало кислорода, и потому разложение органики идет медленно. Кроме того, корпус был укрыт песком и камнями.
"Прижизненное" название корабля неизвестно, но археологи назвали его Mortar Wreck, что переводится как "крушение со ступками". На борту было найдено множество кулинарных ступ для приготовления еды, кроме того, там лежали котлы и два вырезанных надгробия, возможно, сделанных из камня с острова Пурбек.
Правительство Великобритании уже признало место затопления историческим памятником и предоставило ему высокую степень защиты.