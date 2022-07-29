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20 минут назад

Обнаружен самый древний затонувший английский корабль

Газета.Ru

В Великобритании обнаружили древнейшее затонувшее судно. Видеозапись его исследования опубликовал Борнмутский университет.

Обнаружен самый древний затонувший английский корабль
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Уцелела как минимум половина деревянного корпуса, так что археологи считают, что корабль прекрасно сохранился для своего возраста.

По мнению ученых, он был построен в XIII веке и ему примерно 700-800 лет. Секрет хорошей сохранности деревянного корабля кроется в необычном составе воды: в ней мало кислорода, и потому разложение органики идет медленно. Кроме того, корпус был укрыт песком и камнями.

"Прижизненное" название корабля неизвестно, но археологи назвали его Mortar Wreck, что переводится как "крушение со ступками". На борту было найдено множество кулинарных ступ для приготовления еды, кроме того, там лежали котлы и два вырезанных надгробия, возможно, сделанных из камня с острова Пурбек.

Правительство Великобритании уже признало место затопления историческим памятником и предоставило ему высокую степень защиты.

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