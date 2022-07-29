На Луне нашли комфортные для человека пещеры

Луна — не самое дружелюбное для человека место. Там наблюдаются высокие перепады температур на поверхности: от 173 °C ночью до +127 °C на солнце. Однако команда учёных из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе всё-таки нашла пещеры на Луне, температура в которых всегда колеблется вокруг комфортных 17 градусов по Цельсию.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Ямы на Луне учёные впервые обнаружили ещё в 2009 году. С тех пор они задавались вопросом, ведут ли эти ямы к пещерам, которые можно использовать в качестве укрытий. Выяснилось, что «примерно 16 из более чем 200 обнаруженных пещер — вероятно, обрушившиеся лавовые трубки.