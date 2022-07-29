Что нельзя делать 29 июля

В народном календаре 29 июля - Финогеев день. В эту дату православная церковь чтит память священномученика Афиногена и его десять учеников, которые были казнены за отказ поклониться языческим идолам и веру в христианские учения. Что нельзя делать в этот день, согласно приметам, рассказываем в материале "Рамблера".

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Главные запреты Финогеева дня связаны с лесом. Как считали наши предки, 29 июля опасно гулять там одному, а также собирать ягоды, грибы, охотиться, ловить рыбу, кричать, мусорить или громко хохотать. Приметы гласят, что в этот день в лесу царят нечистые силы, которые могут услышать человека и утащить к себе. Например, в болото.

Не стоит 29 июля предпринимать попытки продвинуться по карьерной лестнице. Если попросить начальника о повышении, увеличении дохода, переводе в другой отдел или на другую должность, можно получить противоположный эффект и спуститься на ступень ниже. Поэтому лучше не рисковать.

Тем не менее, работать все-таки нужно. Безделье в Финогеев день приведет к проблемам с финансами и сложностями на работе. Так что сегодня лучше работать, но не выделяться инициативами: ответ будет неудовлетворительным.

Еще один запрет касается уборки дома. 29 июля не стоит пылесосить и даже подметать пол веником. Наши предки были убеждены, что метелкой можно вымести из дома весь свой достаток.

Будьте аккуратны и со своим эмоциональным состоянием. Ни в коем случае нельзя выплескивать свою агрессию на других людей. Это чревато тем, что негативные эмоции догонят вас в гораздо большем размере.