Почему нельзя оставлять зарядку в розетке

Конечно, это очень удобно, когда провод подключен и находится на одном и том же месте. Однако зарядку нужно из розетки вынимать. "Рамблер" рассказывает, почему так, а не иначе.

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Пока провод находится в розетке, по нему постоянно идет ток, если провод не оригинальный, велик риск, что произойдет короткое замыкание. Но все мы знаем, что оригинальный провод всего один, а смартфон удобно заряжать в разных местах.

Идеальный выход — купить несколько проводов для спальни, кухни, гостиной, рабочего места и даже прихожей, если вам удобно заряжать гаджет прямо перед выходом из дома. К тому же, проводки имеют свойство со временем выходить из строя, поэтому мы их так часто меняем и постоянно покупаем новые. Использование неоригинальных проводов повышают вероятность короткого замыкания.

Выход из ситуации очень прост — нужно вынимать зарядное устройство из розетки в тот момент, когда вы снимаете телефон с зарядки.

Как продлить срок службы батареи

Иногда мы задумываемся о смене смартфона, когда замечаем, что он стал чаще разряжаться. Батарея действительно со временем может выйти из строя, но можно не менять весь телефон, если не хочется, достаточно купить новый аккумулятор. А чтобы он служила дольше, нужно выполнять несколько не хитрых правил: