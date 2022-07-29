Почему опоссумов нельзя отравить

Опоссумы мало кого оставляют равнодушным. Их или любят и держат в качестве домашнего питомца (как в Северной и Южной Америке), или ненавидят и пытаются уничтожить, относясь к ним как к канализационным крысам. А ученые обнаружили, что опоссумы могут спасти жителей некоторых регионов Земли. Как именно – читайте в статье “Рамблера”.

Фото: unsplash.com unsplash.com

Ученые заинтересовались опоссумами из-за их образа жизни. Эти милые пушистые пушистые зверьки едят клещей, ядовитых змей, скорпионов и пауков. Более того, опоссумы не переносят бешенство (лишь в редких случаях). А все потому, что температура тела этого млекопитающего сумчатого слишком низкая и вирус, попадая в его организм, становится нежизнеспособным.

Видео дня

Странный рацион опоссумов никак не вредит их здоровью. Тело зверька перерабатывает яды не опционально, а штатно. И эта способность искренне удивляет ученых. Еще в 1940-е годы они выяснили, что виргинские опоссумы, как и некоторые суслики, имеют врожденный иммунитет к змеиному яду. Пятьдесят лет спустя, в 90-е годы, в лабораторных условиях удалось выделить из крови этих млекопитающих белок, ответственный за толерантность (LTNF). Это позволило начать разработки универсального противоядия.

Следующим этапом стал синтез химического аналога пептида. С ним проводили лабораторные эксперименты над мышами, вводя его молекулы в организмы подопытных особей. Выяснилось, что даже искусственный белок способен нейтрализовать яд нескольких видов змей, в том числе одних из самых опасных (техасского гремучника и цепочной гадюки), с которыми опоссумы могут в природе и не встречаться вовсе. А еще LTNF успешно противостоял ядам скорпиона, рицину и ботулотоксину. Следующий шаг – проверка пептида растительными и бактериальными токсинами.