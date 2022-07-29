Блогер выяснил, обучаемы ли богомолы

Видеоблогер из Кореи Please Bee, разводящий у себя дома богомолов, попытался выдрессировать их, чтобы они умели быстро ловить добычу.

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Спраут - молодой богомол, который вылупился из личинки домашнего богомола Киви. В отличие от своих сородичей в дикой среде, Спраут с самого начала воспитывался в домашних условиях, из-за чего у него не столь развиты охотничьи таланты.

Блогер ловит для своих питомцев кузнечиков и саранчу, также у него было дома очень много пойманных комаров в ловушке. Инфлюэнсер решил, что это - отличный способ накормить Спраута.

Тем не менее, несмотря на то, что Please Bee подносил его близко к комарам, ему не удалось поймать ни одного в силу отсутствия опыта.

Чтобы выдрессировать палочника, он положил его в домик и скачал приложение на телефон, в котором по экрану быстро двигаются изображения мух, после чего поставил гаджет рядом со Спраутом на 4 минуты.

За это время богомол начал "охотиться" на электроных мух, в результате изрядно устав. После этого, он быстро выучился, и стал очень медленно и осторожно приближаться к комарам, поймав каждого.

"Тренировка действительно того стоила",