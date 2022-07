Шмели оказались способны чувствовать боль

Ученые Лондонского университета королевы Марии нашли признаки ноцицепции у насекомых. Оказалось, что шмели в ответ на неприятные стимулы реагируют аналогично животным, про которых известно, что они способны чувствовать боль и дискомфорт. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).