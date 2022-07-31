Шимпанзе используют голосовое общение для координации охоты

Шимпанзе питаются не только фруктами. Время от времени они также охотятся на более мелких обезьян в пологе, чтобы добыть богатое белком мясо. Поскольку эти обезьяны обычно очень проворны, шимпанзе удается поймать их, когда их сородичи охотятся рядом с ними.

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По данным группы исследователей под руководством Университета Цюриха (UZH) и Университета Тафтса, шимпанзе часто используют коммуникацию для координации совместного поведения во время охоты. Издавая особый тип вокализации, называемый "охотничьим лаем", им удается привлечь к охоте больше членов группы, что помогает им эффективнее захватывать добычу.

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Ученые изучили более 300 охотничьих событий, записанных за последние 25 лет в сообществе шимпанзе Каньявара в Уганде, и обнаружили, что, издавая вокализации, дикие обезьяны катализируют групповую охоту.

"Шимпанзе, издающие охотничий лай, предоставляют информацию о своей мотивации к охоте тем, кто находится рядом, и эта информация может убедить нежелающих присоединиться к охоте особей, повышая общие шансы на успех",

- пояснил ведущий автор исследования Джозеф Мине, докторант кафедры сравнительного языкознания УЗГ.

Хотя очевидно, что такая вокальная коммуникация делает охоту более эффективной, необходимы дополнительные исследования, чтобы выяснить, почему лай оказывает такой эффект.

"На данный момент все еще неясно, подаются ли эти лаи намеренно, чтобы скоординировать точные действия группы, или же они просто рекламируют решение отдельной особи охотиться, что, в свою очередь, увеличивает вероятность того, что к ним присоединятся другие, а при большем количестве охотников они более эффективны",

- сказал соавтор исследования Саймон Таунсенд, доцент кафедры коммуникации животных в UZH.

Это исследование предполагает, что связь между групповой коммуникацией и сотрудничеством - которая является основополагающей у людей и привела к появлению языка и сложных форм сотрудничества, которыми занимаются современные люди - имеет очень глубокие эволюционные корни.

"Наши результаты показывают, что связь между вокальной коммуникацией и сотрудничеством на групповом уровне является древней. Похоже, что эта связь существовала на протяжении как минимум семи миллионов лет, со времен нашего последнего общего предка с шимпанзе",