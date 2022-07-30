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2 часа назад

Чего категорически нельзя делать 30 июля, в день Марины и Лазаря

Волгоградская правда

В этот день православная церковь чтит святых Маргариту Антиохийскую и Лазаря Галисийского. С днем связан целый набор запретов.

День Марины и Лазаря: что нельзя делать 30 июля
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Согласно церковным преданиям, Маргарита (на Руси Марина) была дочерью жреца. Однако девушка уверовала в Христа, за что была изгнана из дома. Затем Маргарите предложил выйти за него замуж высокопоставленный римский префект. Для этого ей нужно было отречься от веры, на что христианка не пошла. За твердые убеждения девушку подвергли пыткам, и она приняла мученическую смерть.

Лазарь прославился своей верой и подвижничеством. Он принял постриг и поселился в одиночестве на Галисийской горе. Позднее вокруг него образовался целый монастырь.

Наши предки в это время задумывались о приближении холодов и начинали готовиться к зиме.

Чего нельзя делать 30 июля

Категорически запрещено свататься или играть свадьбу. Иначе такие отношения очень быстро разрушатся.

Нельзя 30 июля делать крупные покупки. Сохраненные деньги принесут в дом достаток.

Запрещено давать в долг деньги и делиться любыми средствами, добывающими огонь. Нарушители вместе со спичками или зажигалкой отдадут удачу.

Строго запрещено оставлять двери и окна открытыми в грозу. Нечисть испугается грома и попадет в дом.

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