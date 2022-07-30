На астероиде могут расти растения: эксперимент

Астронавты смогут однажды пообедать салатом, выращенным на почве астероида. По крайней мере такие возможности открывает новое исследование учёных.

Учёные смогли вырастить салат-ромэн, перец чили и розовую редьку в смеси торфяного мха и искусственной астероидной почвы. Ранее исследователи смогли вырастить урожай в лунном грунте. Теперь же они сосредоточились на углистых хондритах. Они богаты водой, азотом, калием и фосфором — ключевыми питательными веществами.