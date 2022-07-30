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41 минуту назад

На астероиде могут расти растения: учёные провели эксперимент

Ferra.ru

Астронавты смогут однажды пообедать салатом, выращенным на почве астероида. По крайней мере такие возможности открывает новое исследование учёных.

На астероиде могут расти растения: эксперимент
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Учёные смогли вырастить салат-ромэн, перец чили и розовую редьку в смеси торфяного мха и искусственной астероидной почвы. Ранее исследователи смогли вырастить урожай в лунном грунте. Теперь же они сосредоточились на углистых хондритах. Они богаты водой, азотом, калием и фосфором — ключевыми питательными веществами.

Торфяной мох же разрыхляет почву и улучшает удержание воды. Во всех таких смесях растения хорошо росли.

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