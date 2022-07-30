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1 час назад

Чем мозг человека оказался «лучше» мозга неандертальца

Ferra.ru

Учёные, проводившие эксперименты на мышах, обнаружили доказательства того, что для развития ключевых частей мозга современного человека требуется больше времени, чем для мозга неандертальцев. Это же дало нам, людям, кое-какие преимущества.

Чем мозг человека оказался «лучше» мозга неандертальца
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Дополнительное время вызвано различиями в некоторых белках Ещё один шаг в развитии нашего неокортекса играет важную роль в защите людей от болезней. А вот неандертальцам с этим не повезло.

Учёные использовали для исследования лабораторных мышей, которые, как оказалось, имеют те же самые шесть аминокислот в соответствующих белках, что и неандертальцы (и человекообразные обезьяны). Используя CRISPR Cas-9, исследователи заменили эти аминокислоты на те, которые есть у современных людей. Кроме того, они вырастили органоиды человеческого мозга из эмбриональных стволовых клеток и заменили аминокислоты современного человека вариантами неандертальца/мыши/обезьяны.

Учёные увидели, что три аминокислоты современного человека в двух белках вызывают более длинную метафазу, начало которой знаменует выход хромосом в экваториальную плоскость клетки. Это приводит к меньшему количеству ошибок в геноме.

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